ВС РФ ударили по пункту временной дислокации нацгвардии Украины (фото из архива)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские силы авиаударом уничтожили пункт временной дислокации подразделения национальной гвардии Украины в населенном пункте Правдовка ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Тремя авиабомбами ФАБ-250 ВС РФ ударили по пункту временной дислокации подразделения нацгвардии Украины в населенном пункте Правдовка в ДНР», — пишет telegram-канал Zvezdanews со ссылкой на ведомство. Министерство также опубликовало соответствующие кадры, на которых зафиксирован удар.
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