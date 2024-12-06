Минобороны показало уничтожение пункта дислокации украинских солдат. Видео

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ВС РФ ударили по пункту временной дислокации нацгвардии Украины (фото из архива)
ВС РФ ударили по пункту временной дислокации нацгвардии Украины (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские силы авиаударом уничтожили пункт временной дислокации подразделения национальной гвардии Украины в населенном пункте Правдовка ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Тремя авиабомбами ФАБ-250 ВС РФ ударили по пункту временной дислокации подразделения нацгвардии Украины в населенном пункте Правдовка в ДНР», — пишет telegram-канал Zvezdanews со ссылкой на ведомство. Министерство также опубликовало соответствующие кадры, на которых зафиксирован удар. 

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Российские силы авиаударом уничтожили пункт временной дислокации подразделения национальной гвардии Украины в населенном пункте Правдовка ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России. «Тремя авиабомбами ФАБ-250 ВС РФ ударили по пункту временной дислокации подразделения нацгвардии Украины в населенном пункте Правдовка в ДНР», — пишет telegram-канал Zvezdanews со ссылкой на ведомство. Министерство также опубликовало соответствующие кадры, на которых зафиксирован удар. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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