Благотворительный балет Михаила Барышникова и фильм с Noize MC

27 мая состоится премьера онлайн-балета «Вишневый сад» с Михаилом Барышниковым Фото: Дарья Попова © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Четверг гремит премьерами, приглашая вновь окунуться в мир самых интересных событий онлайна, которые вы можете посетить из любой точки мира, не отрываясь от основных дел. Онлайн-балет со знаменитым артистом, новое отечественное кино, лекции и много отличной современной музыки — всё это в Афише URA.RU на 27 мая.

Что сделать утром

Утро четверга предлагаем наполнить нежностью — музыкант Леван Горозия, также известный как L’One, выпустил лиричный клип на песню «С ней». Трек вошел в новый альбом L’One под названием «Восход-1» — первый после возвращения сценического имени.

Что сделать днем

Днем можно отправиться в виртуальное путешествие в Тюмень на электронную выставку ко Дню славянской письменности и культуры. Выставка знакомит с историей создателей кириллицы, их вкладом в развитие языков и культуры. В этом году славянской письменности исполняется 1155 лет — 863 года назад Кирилл и Мефодий создали основу алфавита, которым мы пользуемся до сих пор.

За обедом также можно послушать новый мини-альбом «Космически земное приключение» от российского рэпера MC Сенечка. Пластинка познакомит слушателей с «повзрослевшим» артистом: на смену привычной беззаботности приходят рефлексия и легкая грусть, приправленные «космическим» звучанием.

Что сделать вечером

Вечером заглянем в театр — знаменитый артист балета и актер Михаил Барышников примет участие в благотворительном онлайн-спектакле по мотивам пьесы «Вишневый сад». Постановку покажут 27 мая, в 20.00 по московскому времени. Она пройдет на английском языке и в интерактивном формате. Чтобы посмотреть спектакль, нужно зарегистрироваться и оставить пожертвование. Пожертвования с показа пойдут в пользу Gift of Life — британского сестринского фонда «Подари жизни».

27 мая также состоится премьера ироничной отечественной комедии с элементами драмы, которая рассказывает о загадочной актерской профессии, закулисных интригах и тайнах. В ромкоме «Играй со мной» главные роли исполнят: Алексей Вертков, Гоша Куценко, Дмитрий Брусникин и Noize MC.

Бонус оффлайн: 27 мая в 19:00 (по уральскому времени) в Галерее «Синара-Арт» состоится Авторская экскурсия по выставке «Все это — вы»: шеф-редактор информационного агентства Ura.ru Иван Некрасов расскажет, как человек взаимодействует с медиа и ответит на вопросы, касающиеся его профессиональной сферы. Вход по билету в галерею и регистрации по ссылке.