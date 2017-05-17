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17 мая 2017
23:28  17 мая 2017 1

«Корпорация развития» заплатила за проект с пустым техзаданием

Корпорация развития. Екатеринбург, корпорация развития
Дочерняя структура «Корпорации развития», находящаяся на грани ликвидации, решила освоить новое производствоФото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Корпорация развития» выступила заказчиком госзакупки для нужд своего дочернего предприятия «Полярный кварц». Из официального сайта закупок стало известно, что 175 тыс. рублей были потрачены на подготовку и защиту презентации проекта «Новая бесхлорная технология получения кремния в рамках проекта „Полярный кварц“».

Закупка была проведена у единственного поставщика. Контракт получило физлицо — Стребков Дмитрий Семенович. Документы закупки не содержат технического задания. Для чего «Полярному кварцу» понадобилась бесхлорная технология получения кремния, на момент подготовки материала выяснить не удалось.

«Полярный кварц» находится на грани ликвидации. Руководство предприятия неоднократно обвинялось в нецелевом расходовании средств. Планировалось, что «Полярный кварц» создаст в горах Северного Урала высокотехнологичное производство по добыче и переработке минералов, но, несмотря на огромные финансовые вложения, производство обогащенного кварца не началось. За почти 15 лет существования компании бизнес так и не заработал.

Бывший гендиректор организации Александр Митрофанов, находясь под уголовным преследованием, инсценировал свою смерть и сбежал от правосудия. Со слов источников, сейчас Митрофанов скрывается в Великобритании. По неофициальным данным, топ-менеджер мог присвоить себе из бюджета проекта как минимум несколько сотен миллионов рублей.

Весной 2017 года сотрудниками прокуратуры Югры были установлены факты невыплаты работникам «Полярного кварца» заработной платы.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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