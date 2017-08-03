«Запсибкомбанк» снова в высшей ипотечной лиге

«Запсибкомбанк» занял 15-е место в рейтинге высшей ипотечной лиги, созданной аналитическим центром по ипотечному кредитованию «Русипотека». Объем кредитования банка за май составил более миллиарда рублей, что обеспечило нужды порядка 500 семей. Одним из клиентов стал Николай Баторский, сумевший с помощью банка решить квартирный вопрос своей мамы.
Екатеринбуржец Николай Баторский в начале лета обратился в офис ОО «На Белинского». «В июне приобрел квартиру для мамы, хотелось поселить поближе, — рассказывает Николай. — Удалось купить квартиру в том же доме, где живем сейчас мы. Подал заявку в „Запсибкомбанк“, ипотеку оформили очень быстро, сотрудники офиса всегда были на связи и решали практически все вопросы дистанционно. Сейчас делаем всей семьей ремонт: мама довольна, а ребенок наш так счастлив, что теперь можно постоянно бывать в гостях у бабушки».
В Екатеринбурге операционный офис ПАО «Запсибкомбанк» «На Белинского» успешно функционирует уже более 6 лет и постоянно совершенствует свои ипотечные программы, ориентированные как на приобретение готового и строящегося жилья, так и на покупку земельного участка. Сейчас процентная ставка по основным направлениям ипотечного кредитования в «Запсибкомбанке» в рамках летней акции составляет от 10% годовых.
Директор операционного офиса «На Белинского» Владимир Поливьянов рассказал, как строится работа в филиале. «„Запсибкомбанк“ при формировании своего кредитного предложения ориентируется на ожидания клиентов. Мы стремимся предложить клиентам интересные программы, которые позволят решить практически любой жилищный вопрос, постоянно развивая линейку ипотечных продуктов. Специалисты банка готовы подобрать выгодные варианты, для того чтобы клиенты смогли осуществить мечту о собственном жилье. Тем более сейчас при покупке квартиры площадью 62 кв. метра и более действует специальная акция со сниженной процентной ставкой», — говорит Владимир Поливьянов.
По данным Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации, постепенное снижение процентных ставок влечет за собой оживление спроса на рынке кредитования. «Запсибкомбанк» только за последние пять лет помог обрести свой дом более чем 30 тысячам семей.