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15 декабря 2017
14 декабря 2017
Главные новости 
08:44  15 декабря 2017 0

«Это потрясающе!» Екатеринбуржец заснял звездопад над Уралом. ФОТО

Благодаря удачной погоде пейзажи получились космическимиФото: Виталия Яковлева, «ВКонтакте»

Фотограф Виталий Яковлев провел на морозе три часа, чтобы заснять необычное атмосферное зрелище. Чтобы кадры не испортила городская засветка, ему пришлось отъехать от Екатеринбурга на 100 километров.

Съемки метеоритного потока Геминиды проходили на озере Большие Аллаки в Челябинской области в ночь на 14 декабря. «Сегодня был пик метеоритного дождя Гемениды, наша планета как раз проходила через пояс этих метеоров, вылетающих созвездия Близнецов, которому они обязаны своим названием (Gemini лат. — близнецы). Удачное стечение обстоятельств — ясное небо и убывающая луна позволили насладиться звездопадом в полной мере — потрясающее зрелище!», — прокомментировал Виталий Яковлев на своей странице во «ВКонтакте» получившиеся снимки.

Через рой Геминид Земля проходит с 7 до 17 декабря. В этот период, по словам астрономов, в небе можно наблюдать до 120 метеоритов в час, что считается чрезвычайно высоким показателем.

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Фото: Виталия Яковлева, «ВКонтакте»

Виктор Жуков
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