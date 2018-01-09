На Урале нарисовали комикс про бойца Нурмагомедова, Путина, Кадырова и Николая II. ФОТО

15:56 09 января 2018 0

Нурмагомедов на сегодня является одним из самых сильных бойцов в России Фото: wikipedia.org

Екатеринбургские художники Дмитрий Старкевич и Александр Панцирь завершили свой комикс об известном бойце смешанных единоборств UFC Хабибе Нурмагомедове. Комикс посвящен поединку Нурмагомедова с Годзиллой, сообщает Life Shot. Героями комикса стали также президент России Владимир Путин, глава Чечни Рамзан Кадыров и бывший император Николай II.

По мнению авторов комикса, если бы Годзилла появился в России, то кроме Хабиба Нурмагомедова никто бы не смог ему противостоять. Экземпляр комикса авторы намерены послать спортсмену.

Хабиб Нурмагомедов — самый известный российский боец смешанных единоборств. По состоянию на декабрь 2017 года он занимает вторую строчку официального рейтинга UFC.