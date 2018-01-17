16:15 17 января 2018 0

К конфликтам в школе сейчас — особое внимание Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Сибири пьяный мужчина ворвался в школу, где работает учителем его жена, и устроил драку. ЧП произошло в городе Сосновоборск Красноярского края, сообщает региональное УМВД.

Мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, пришел на работу к своей супруге и между ними произошел конфликт, уточнили в ведомстве. Свидетелями ссоры стали коллеги и учащиеся. 44-летний мужчина не только побил свою супругу, но и оскорбил присутствующих старшеклассников, после чего попытался скрыться.

Злоумышленника уже задержала Росгвардия, а суд арестовал на трое суток. Полиция направила в школу представление, чтобы в учреждении приняли меры по устранению недостатков в системе охраны, которые позволили пьяному мужчине пройти мимо женщины-вахтера.

Сейчас к любым ЧП в школах приковано особое внимание — после происшествия, которое случилось в пермской школе №127 в понедельник, 15 января. Там двое подростков с ножами ворвались в класс, где шел урок труда, и начали наносить удары детям и учительнице, пострадали 15 человек, в том числе педагог. Суд уже вынес решение отправить в СИЗО подростков, подозреваемых в нападении. В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору». По предварительным данным, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Сразу после происшествия поведение подростков, их страницы в соцсетях и даже видео, где один из молодых людей, предположительно, употребляет наркотики, оценивали эксперты-психиатры. Они пришли к выводу, что как минимум у одного из преступников было помраченное сознание. «Речь неправильная, словарный запас недостаточный. Эмоциональные реакции яркие, выразительные, бесконтрольные», — отмечал психиатр, добавляя, что у подростков наблюдаются признаки истероидного поведения, а действиями в школе они пытались привлечь к себе внимание. Между тем в СКР сделали официальное заявление о том, что нападение подростков на пермскую школу не что иное, как спланированное покушение на убийство детей и учителя.