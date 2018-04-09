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09 апреля 2018
08 апреля 2018
07:52  09 апреля 2018 0

Тюменские врачи удалили гигантскую опухоль у пациентки из Кургана

Открытая лицензия на 04.08.2015. Доктор.Медицина., врач, медицина, операция, доктор, хирург
Операция длилась два часаФото: Pixabay

В Тюмени 58-летней жительнице Кургана удалили огромную 15-сантиметровую опухоль щитовидной железы. Для сравнения, такое новообразование уже считается большим, когда достигает всего одного сантиметра. Сложную операцию провели врачи хирургического отделения областной клинической больницы №1.

У женщины началась деформация органов, опухоль сдавила трахею, из-за чего затруднялось дыхание. На срочное лечение родные пациентки привезли ее из Кургана в Тюмень. «Операцию, которая длилась около двух часов провели малотравматичным методом всего через один разрез», — цитирует пресс-секретаря медучреждения Тамару Шаргину 72.ru. Руководил процессом и выполнял сложнейшую работу заведующий хирургическим отделением № 2 Максим Никулин.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Тюмени местному жителю удалили очень большую опухоль, о которой он и не подозревал. Новообразование выявили во время диспансеризации.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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