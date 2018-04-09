Тюменские врачи удалили гигантскую опухоль у пациентки из Кургана

07:52 09 апреля 2018 0

Операция длилась два часа Фото: Pixabay

В Тюмени 58-летней жительнице Кургана удалили огромную 15-сантиметровую опухоль щитовидной железы. Для сравнения, такое новообразование уже считается большим, когда достигает всего одного сантиметра. Сложную операцию провели врачи хирургического отделения областной клинической больницы №1.

У женщины началась деформация органов, опухоль сдавила трахею, из-за чего затруднялось дыхание. На срочное лечение родные пациентки привезли ее из Кургана в Тюмень. «Операцию, которая длилась около двух часов провели малотравматичным методом всего через один разрез», — цитирует пресс-секретаря медучреждения Тамару Шаргину 72.ru. Руководил процессом и выполнял сложнейшую работу заведующий хирургическим отделением № 2 Максим Никулин.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Тюмени местному жителю удалили очень большую опухоль, о которой он и не подозревал. Новообразование выявили во время диспансеризации.