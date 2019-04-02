Дмитрий Медведев прилетел в Пермь и сразу же изменил запланированную программу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Главные новости к этому часу.

Дмитрий Медведев прилетел в Пермь и сразу же изменил официальную программу. Во время визита премьер-министра в центре города оцепили отель, хотя его посещение в графике Медведева не значилось.

В Челябинской области начались массовые отставки силовиков. Смена руководства началась с ФСБ и продолжилась в полицейском главке. Дальше в очереди — СКР.

В Военно-космической академии им. Можайского в Санкт-Петербурге произошёл взрыв. Из-за сдетонировавшей мины пострадали четыре офицера, один из них в тяжелом состоянии.

Фонд свердловской чиновницы Ольги Глацких, прославившейся фразой «государство не просило рожать», нарушил закон. Региональный минфин увидел проблемы в деятельности «Золотого сечения», отправлявшего талантливых подростков учиться в бизнес-отеле.

Власти задумались над включением новых налогов и сборов в Налоговый кодекс РФ. Раньше эти платежи не относились к налоговым, теперь же неплательщикам будет грозить уголовное дело. Эксперты уверены: из-за нововведения налоги в стране будут чаще расти, а льготы — только сокращаться.

Росстат выяснил, что каждый пятый россиянин живет без доступа к канализации. А у некоторых из них нет даже выгребных ям, распространенных в сельской местности.

Жителей Курганской области собираются обучать правильному сбору валежника. Местным властям посоветовали присоединиться к лекциям о том, какие ветки собирать можно, а какие не стоит. Чиновники от этого не в восторге.