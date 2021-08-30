Суд снял арест со счетов свердловского депутата Госдумы Ковпака

Решение суда по делу Льва Ковпака может быть обжаловано Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Арест со счетов уроженца Свердловской области, депутата Госдумы РФ Льва Ковпака снят. Такое решение принял Арбитражный суд Свердловской области.

«Отменить обеспечительные меры, принятые определением арбитражного суда Свердловской области от 17.08.2021, в части наложения ареста на денежные средства на счетах и денежные средства, которые будут поступать на счета ООО „Прометей“, в пределах 52 081 886 рублей 04 копейки», — говорится в определении суда.

Сообщается также, что данное решение может быть обжаловано в арбитражном суде в течение десяти дней со дня его принятия. Жалоба на постановление арбитражного суда апелляционной инстанции может быть подана в арбитражный суд кассационной инстанции не более, чем через месяц со дня вступления в законную силу постановления.

Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на счета депутата Госдумы Льва Ковпака, его отца, основателя торговой сети «Кировский» Игоря Ковпака, и жены Вероники, а также нескольких аффилированных с ними юрлиц (включая ООО Супермаркет «Кировский») в пределах миллиарда рублей. Это произошло в июле этого года. Такое решение было принято на основании заявления конкурсного управляющего ООО «Продовольственная компания» Константина Маркова. Он утверждает, что контролирующие «Продовольственную компанию» лица якобы выводили из нее средства, что в итоге привело к банкротству фирмы. Позже арест со счетов жены Льва Ковпака также был снят.