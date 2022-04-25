В ЯНАО разыскивают пропавшего тюменца. Фото 25 апреля 2022 в 12:02 Размер текста - 17 + Мужчину не могут найти с 26 июня 2021 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жителя Тюменской области разыскивают в ЯНАО. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Ямал» в группе во «ВКонтакте», мужчина может находиться на территории округа. «Внимание! Помогите найти человека! Может находиться в нашем регионе. Литвиненко Юрий Николаевич, 46 лет, Уватский район, Тюменская область», — сказано в сообщении. Мужчина не выходит на связь с 26 июня 2021 года. Его местоположение до настоящего времени не установлено. В ориентировке говорится, что пропавший имеет спортивное телосложение, у него карие глаза и седые волосы. Всех, у кого есть информация о местонахождение пропавшего, просят звонить по телефону горячей линии добровольческого отряда. Пропавший тюменец Фото из соцсетей Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей» . Жителя Тюменской области разыскивают в ЯНАО. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Ямал» в группе во «ВКонтакте», мужчина может находиться на территории округа. «Внимание! Помогите найти человека! Может находиться в нашем регионе. Литвиненко Юрий Николаевич, 46 лет, Уватский район, Тюменская область», — сказано в сообщении. Мужчина не выходит на связь с 26 июня 2021 года. Его местоположение до настоящего времени не установлено. В ориентировке говорится, что пропавший имеет спортивное телосложение, у него карие глаза и седые волосы. Всех, у кого есть информация о местонахождение пропавшего, просят звонить по телефону горячей линии добровольческого отряда. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям