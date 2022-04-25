Жителя Тюменской области разыскивают в ЯНАО. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Ямал» в группе во «ВКонтакте», мужчина может находиться на территории округа.
«Внимание! Помогите найти человека! Может находиться в нашем регионе. Литвиненко Юрий Николаевич, 46 лет, Уватский район, Тюменская область», — сказано в сообщении.
Мужчина не выходит на связь с 26 июня 2021 года. Его местоположение до настоящего времени не установлено. В ориентировке говорится, что пропавший имеет спортивное телосложение, у него карие глаза и седые волосы. Всех, у кого есть информация о местонахождение пропавшего, просят звонить по телефону горячей линии добровольческого отряда.
Жителя Тюменской области разыскивают в ЯНАО. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Ямал» в группе во «ВКонтакте», мужчина может находиться на территории округа. «Внимание! Помогите найти человека! Может находиться в нашем регионе. Литвиненко Юрий Николаевич, 46 лет, Уватский район, Тюменская область», — сказано в сообщении. Мужчина не выходит на связь с 26 июня 2021 года. Его местоположение до настоящего времени не установлено. В ориентировке говорится, что пропавший имеет спортивное телосложение, у него карие глаза и седые волосы. Всех, у кого есть информация о местонахождение пропавшего, просят звонить по телефону горячей линии добровольческого отряда.