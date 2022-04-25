В ЯНАО разыскивают пропавшего тюменца. Фото

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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, лес, камуфляж, заблудился, в лесу, поиск пропавших
Мужчину не могут найти с 26 июня 2021 года Фото:

Жителя Тюменской области разыскивают в ЯНАО. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Ямал» в группе во «ВКонтакте», мужчина может находиться на территории округа.

«Внимание! Помогите найти человека! Может находиться в нашем регионе. Литвиненко Юрий Николаевич, 46 лет, Уватский район, Тюменская область», — сказано в сообщении.

Мужчина не выходит на связь с 26 июня 2021 года. Его местоположение до настоящего времени не установлено. В ориентировке говорится, что пропавший имеет спортивное телосложение, у него карие глаза и седые волосы. Всех, у кого есть информация о местонахождение пропавшего, просят звонить по телефону горячей линии добровольческого отряда.

Пропавший тюменец

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Жителя Тюменской области разыскивают в ЯНАО. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Ямал» в группе во «ВКонтакте», мужчина может находиться на территории округа. «Внимание! Помогите найти человека! Может находиться в нашем регионе. Литвиненко Юрий Николаевич, 46 лет, Уватский район, Тюменская область», — сказано в сообщении. Мужчина не выходит на связь с 26 июня 2021 года. Его местоположение до настоящего времени не установлено. В ориентировке говорится, что пропавший имеет спортивное телосложение, у него карие глаза и седые волосы. Всех, у кого есть информация о местонахождение пропавшего, просят звонить по телефону горячей линии добровольческого отряда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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