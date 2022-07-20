Луганский промышленник: Донбасс станет опорным краем России

20 июля 2022 в 23:00 Размер текста - 17 +

Горохов также считает, что предприятия ЛДНР будут ключевыми партнерами для УрФО Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Председатель совета директоров ГК «Маршал» и житель Луганска Сергей Горохов считает, что Донбасс, благодаря своему экономическому потенциалу, способен стать вторым опорным краем России после УрФО. А предприятия ЛДНР, по его мнению, станут ключевыми партнерами для УрФО, сообщает пресс-служба ГК «Маршал». «Экономика двух регионов схожа. Я вижу параллели в нашей миссии: Урал всегда играл роль опорного края, а Донбасс неслучайно назывался промышленным сердцем страны. В годы Великой Отечественной войны два региона ковали победу над фашизмом и создавали базу для восстановления в послевоенное время. И сейчас, после окончания СВО и ожидаемого жителями ЛДНР включения в состав Российской Федерации, два региона могут стать локомотивами экономики новой эпохи», — сказал Горохов. Также промышленник отмечает, что Донбассу требуется поддержка со стороны РФ в восстановлении предприятий и инфраструктуры. «Уральские предприятия активно включились в этот процесс. Так, „Уралвагонзавод“ поможет ЛНР в восстановлении вагоностроительного производства, а также рассматривает возможность взаимодействия с металлургическими производствами. А Челябинская область подписала соглашение о сотрудничестве с администрациями города Ясиноватая и Волновахского района, согласно которому, в том числе, в ДНР будет построен стекольный завод», — сказал Горохов. Но особенно Горохов выделяет перспективу взаимодействий регионов в сфере импортозамещения. По его мнению, многие российские предприятия испытывают трудности от западных санкций, из-за которых случился дефицит импортных комплектующих и сокращение рынков сбыта. А предприятия Донбасса готовы помочь наладить выпуск необходимой для Урала продукции. «Сейчас важно быстро и эффективно изучить проблематику, „сверить часы“ для выстраивания и реализации совместных программ развития на уровне отдельных предприятий и в разрезе взаимодействия конкретных отраслей», — резюмировал Горохов. Ранее URA.RU писало, что глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев и мэр Луганска (ЛНР) Манолис Пилавов договорились об установлении партнерских отношений между городами. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев посещал ДНР, где договорился о помощи в восстановлении Макеевки. А свердловский вице-губернатор Олег Чемезов вел переговоры с администрацией Макеевки по поставкам гумпомощи, лекарств, стройматериалов. Свердловские единороссы в качестве волонтеров посещали Донбасс. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Председатель совета директоров ГК «Маршал» и житель Луганска Сергей Горохов считает, что Донбасс, благодаря своему экономическому потенциалу, способен стать вторым опорным краем России после УрФО. А предприятия ЛДНР, по его мнению, станут ключевыми партнерами для УрФО, сообщает пресс-служба ГК «Маршал». «Экономика двух регионов схожа. Я вижу параллели в нашей миссии: Урал всегда играл роль опорного края, а Донбасс неслучайно назывался промышленным сердцем страны. В годы Великой Отечественной войны два региона ковали победу над фашизмом и создавали базу для восстановления в послевоенное время. И сейчас, после окончания СВО и ожидаемого жителями ЛДНР включения в состав Российской Федерации, два региона могут стать локомотивами экономики новой эпохи», — сказал Горохов. Также промышленник отмечает, что Донбассу требуется поддержка со стороны РФ в восстановлении предприятий и инфраструктуры. «Уральские предприятия активно включились в этот процесс. Так, „Уралвагонзавод“ поможет ЛНР в восстановлении вагоностроительного производства, а также рассматривает возможность взаимодействия с металлургическими производствами. А Челябинская область подписала соглашение о сотрудничестве с администрациями города Ясиноватая и Волновахского района, согласно которому, в том числе, в ДНР будет построен стекольный завод», — сказал Горохов. Но особенно Горохов выделяет перспективу взаимодействий регионов в сфере импортозамещения. По его мнению, многие российские предприятия испытывают трудности от западных санкций, из-за которых случился дефицит импортных комплектующих и сокращение рынков сбыта. А предприятия Донбасса готовы помочь наладить выпуск необходимой для Урала продукции. «Сейчас важно быстро и эффективно изучить проблематику, „сверить часы“ для выстраивания и реализации совместных программ развития на уровне отдельных предприятий и в разрезе взаимодействия конкретных отраслей», — резюмировал Горохов. Ранее URA.RU писало, что глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев и мэр Луганска (ЛНР) Манолис Пилавов договорились об установлении партнерских отношений между городами. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев посещал ДНР, где договорился о помощи в восстановлении Макеевки. А свердловский вице-губернатор Олег Чемезов вел переговоры с администрацией Макеевки по поставкам гумпомощи, лекарств, стройматериалов. Свердловские единороссы в качестве волонтеров посещали Донбасс.