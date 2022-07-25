На челябинских и курганских трассах из-за жары вводят ограничения 25 июля 2022 в 13:25 Размер текста - 17 + Движение по трассам для большегрузов будет закрыто 25 июля с 13 до 20 часов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях 25 июля ограничили проезд для большегрузов. Как пояснили URA.RU в Управлении федеральных дорог «Южный Урал» (Упрдор), ограничения вызваны повышенной температурой воздуха. «25 июля с 13 часов в связи с высокой дневной температурой окружающего воздуха введено временное ограничение для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов по автомобильным дорогам федерального значения в Челябинской и Курганской областях. Подрядным организациям совместно с подразделениями ГИБДД поручено осуществить распорядительно-регулировочные действия по ограничению движения, а также организовать регулярный пролив проезжей части», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». Там отметили, что ограничения вводят сразу на шести трассах. Среди них: М-5 «Урал» на участке с 1780 км по 1871 км;

М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу, на участке с 11 км по 130 км;

А-310 (Челябинск — Троицк) на участке с 16 км по 146 км;

Р-254 «Иртыш» на участке с 13 км по 465 км;

Р-254 «Иртыш», подъезд к Тюмени, на участке с 0 км по 91 км;

Р-354 (Екатеринбург — Шадринск — Курган) на участке с 125 км по 356 км. Движение будет открыто к вечеру 25 июля. В 20 часов большегрузы смогут проехать по трассам. Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха в Челябинской области днем 25 июля поднимется до +34 градусов. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди, грозы. В Кургане же после дождливых выходных ожидают аномально жаркую погоду со средней дневной температурой, которая превысит 30 градусов. На федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях 25 июля ограничили проезд для большегрузов. Как пояснили URA.RU в Управлении федеральных дорог «Южный Урал» (Упрдор), ограничения вызваны повышенной температурой воздуха. «25 июля с 13 часов в связи с высокой дневной температурой окружающего воздуха введено временное ограничение для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов по автомобильным дорогам федерального значения в Челябинской и Курганской областях. Подрядным организациям совместно с подразделениями ГИБДД поручено осуществить распорядительно-регулировочные действия по ограничению движения, а также организовать регулярный пролив проезжей части», — сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». Там отметили, что ограничения вводят сразу на шести трассах. Среди них: Движение будет открыто к вечеру 25 июля. В 20 часов большегрузы смогут проехать по трассам. Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха в Челябинской области днем 25 июля поднимется до +34 градусов. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди, грозы. В Кургане же после дождливых выходных ожидают аномально жаркую погоду со средней дневной температурой, которая превысит 30 градусов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям