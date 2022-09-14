Бизнесмена признали виновным в смерти 27 человек из ХМАО и Тюмени

14 сентября 2022 в 16:32 Размер текста - 17 +

Тюменец торговал паленой водкой, после употребления которой скончались 27 человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ленинский суд Тюмени приговорил местного бизнесмена, торговавшего метиловой водкой, к 7 годам 6 месяцам колонии общего режима. Об этом сообщил telegram-канал прокуратуры Тюменской области. В январе 2022 года после употребления «паленки» от отравления метилом скончались 18 жителей Тюмени и 9 человек из ХМАО. «С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также судом удовлетворен иск потерпевшего о взыскании компенсации морального вреда в размере 250 тыс. рублей», — указано в сообщении областной прокуратуры. В региональном управлении СК добавили, что осужденный организовал поставки метиловой водки в Тюменскую область и ХМАО. «В период с 31 августа 2021 года по 6 января 2022 года мужчина со своими знакомыми осуществил покупку, перевозку и продажу немаркированной алкогольной продукции объемом 0,5 литра, содержащей в своем составе метиловый спирт, входящий в список ядовитых веществ, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Контрафакт подсудимый реализовывал в торговые точки, расположенные на территории города Тюмени и Кондинского района ХМАО», — пояснили агентству в региональном управлении СК. В январе 2022 года после употребления метиловой водки скончались 18 жителей Тюмени, в Кондинском районе ХМАО наступила смерть 9 человек Суд приговорил мужчину к 7,6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ленинский суд Тюмени приговорил местного бизнесмена, торговавшего метиловой водкой, к 7 годам 6 месяцам колонии общего режима. Об этом сообщил telegram-канал прокуратуры Тюменской области. В январе 2022 года после употребления «паленки» от отравления метилом скончались 18 жителей Тюмени и 9 человек из ХМАО. «С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также судом удовлетворен иск потерпевшего о взыскании компенсации морального вреда в размере 250 тыс. рублей», — указано в сообщении областной прокуратуры. В региональном управлении СК добавили, что осужденный организовал поставки метиловой водки в Тюменскую область и ХМАО. «В период с 31 августа 2021 года по 6 января 2022 года мужчина со своими знакомыми осуществил покупку, перевозку и продажу немаркированной алкогольной продукции объемом 0,5 литра, содержащей в своем составе метиловый спирт, входящий в список ядовитых веществ, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Контрафакт подсудимый реализовывал в торговые точки, расположенные на территории города Тюмени и Кондинского района ХМАО», — пояснили агентству в региональном управлении СК. В январе 2022 года после употребления метиловой водки скончались 18 жителей Тюмени, в Кондинском районе ХМАО наступила смерть 9 человек Суд приговорил мужчину к 7,6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.