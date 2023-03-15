Глава ЛНР высказался по поводу назначения бывшего курганского вице-губернатора на пост главы Чукотки

Глава ЛНР Пасечник поздравил Владислава Кузнецова с новым назначением

Владиславу Кузнецову глава ЛНР пожелал ярких побед на новом ответственном посту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник поздравил бывшего вице-губернатора Курганской области Владислава Кузнецова с назначением на пост и. о. губернатора Чукотского автономного округа. Об этом Пасечник написал в совсем telegram-канале.

«Поздравляю Владислава Кузнецова с назначением на должность исполняющего обязанности губернатора Чукотского автономного округа. Он непосредственно участвовал в выстраивании эффективных механизмов интеграции нашей республики в социально-экономическое пространство России, налаживании кооперационных связей, разработке плана развития Луганщины до 2030 года», — написал Пасечник. Глава ЛНР поблагодарил Кузнецова за совместную работу и пожелал ему достижений на новом посту.

Ранее URA.RU писало, что президент России Владимир Путин назначил бывшего вице-губернатора Курганской области главой Чукотки. До этого источники агентства из политтусовки заявляли, что Кузнецов возглавит один из регионов РФ несмотря на то, что он находился на посту в ЛНР всего девять месяцев.

В ЛНР Кузнецов занимал пост заместителя председателя правительства ЛНР. В курганском правительстве он работал с января 2019 года по декабрь 2021 года.