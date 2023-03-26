Статусный пермский силовик отправится служить в ДНР

Начальник следственного отдела отправится служить на Донбасс Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Руководитель Пермского следственного отдела на транспорте Владимир Питиримов переведен на службу в ДНР. Он отправится в один из городов на новых присоединенных территориях.

«Питиримов лично подтвердил информацию о своем переводе», — сообщает издание Properm. На официальном сайте ведомства информация о переводе пока не опубликована.

Питиримов возглавлял пермский отдел в течение 13 лет. Сейчас его обязанности выполняет один из сотрудников, новый руководитель пока не назначен.