26 марта 2023
25 марта 2023

Статусный пермский силовик отправится служить в ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Начальник следственного отдела отправится служить на Донбасс Фото:

Руководитель Пермского следственного отдела на транспорте Владимир Питиримов переведен на службу в ДНР. Он отправится в один из городов на новых присоединенных территориях.

«Питиримов лично подтвердил информацию о своем переводе», — сообщает издание Properm. На официальном сайте ведомства информация о переводе пока не опубликована.

Питиримов возглавлял пермский отдел в течение 13 лет. Сейчас его обязанности выполняет один из сотрудников, новый руководитель пока не назначен.

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Руководитель Пермского следственного отдела на транспорте Владимир Питиримов переведен на службу в ДНР. Он отправится в один из городов на новых присоединенных территориях. «Питиримов лично подтвердил информацию о своем переводе», — сообщает издание Properm. На официальном сайте ведомства информация о переводе пока не опубликована. Питиримов возглавлял пермский отдел в течение 13 лет. Сейчас его обязанности выполняет один из сотрудников, новый руководитель пока не назначен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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