Статусный пермский силовик отправится служить в ДНР

Начальник следственного отдела отправится служить на Донбасс
Руководитель Пермского следственного отдела на транспорте Владимир Питиримов переведен на службу в ДНР. Он отправится в один из городов на новых присоединенных территориях.
«Питиримов лично подтвердил информацию о своем переводе», — сообщает издание Properm. На официальном сайте ведомства информация о переводе пока не опубликована.
Питиримов возглавлял пермский отдел в течение 13 лет. Сейчас его обязанности выполняет один из сотрудников, новый руководитель пока не назначен.
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