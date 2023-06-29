Губернатор Шумков: близость Екатеринбурга и Тюмени влияет на отток населения

30 июня 2023 в 03:18 Размер текста - 17 +

Близость более успешных в финансовом плане территорий влияет на отток населения, считает Вадим Шумков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На отток населения из Курганской области влияет близость Тюменской и Свердловской областей. Об этом заявил курганский губернатор Вадим Шумков. «Конечно это (близость Тюмени и Екатеринбурга — прим. URA.RU) оказывает влияние на отток населения. Такая же картина наблюдается в Москве и Подмосковье. <…> Вы никогда ребенку не объясните, что ему не нужен аквапарк, кому-то нужен театр, кому-то — опера. Есть и более простые вопросы. К примеру, ребенок закончил школу и захотел получить медицинское образование, стать геологом, экологом. <…> И, разумеется, в городе с населением 300 тысяч человек трудно создать такое количество университетов. <…> Потому дети будут уезжать учиться в другие города», — сказал Вадим Шумков в эфире телеканала «Царьград». С подобной риторикой Шумков выступал и ранее, отмечая, что Тюмень и Екатеринбург остаются главными центрами притяжения для уезжающих из области курганцев. По его словам, покидающих территорию нужно не удерживать, а создавать условия для возвращения. В регионе с 2019 года проводится комплекс мер, направленный на решение этой проблемы, в рамках которого реализуются нацпроекты по демографии и здравоохранению. По данным властей, из региона чаще уезжают женщины.

На отток населения из Курганской области влияет близость Тюменской и Свердловской областей. Об этом заявил курганский губернатор Вадим Шумков. «Конечно это (близость Тюмени и Екатеринбурга — прим. URA.RU) оказывает влияние на отток населения. Такая же картина наблюдается в Москве и Подмосковье. <…> Вы никогда ребенку не объясните, что ему не нужен аквапарк, кому-то нужен театр, кому-то — опера. Есть и более простые вопросы. К примеру, ребенок закончил школу и захотел получить медицинское образование, стать геологом, экологом. <…> И, разумеется, в городе с населением 300 тысяч человек трудно создать такое количество университетов. <…> Потому дети будут уезжать учиться в другие города», — сказал Вадим Шумков в эфире телеканала «Царьград». С подобной риторикой Шумков выступал и ранее, отмечая, что Тюмень и Екатеринбург остаются главными центрами притяжения для уезжающих из области курганцев. По его словам, покидающих территорию нужно не удерживать, а создавать условия для возвращения. В регионе с 2019 года проводится комплекс мер, направленный на решение этой проблемы, в рамках которого реализуются нацпроекты по демографии и здравоохранению. По данным властей, из региона чаще уезжают женщины.