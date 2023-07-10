10 июля 2023

Baza: подозреваемого в убийстве срочника в Курской области задержали

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Церемония захоронения останков бойца. Екатеринбург, военные, солдаты, военная служба, срочники, автоматы калашникова, рядовые
О причинах преступления на данный момент неизвестно Фото:

Подозреваемого в убийстве 19-летнего срочника в Курской области задержали. Им оказался военнослужащий из той же части.

«Следователи задержали 20-летнего срочника из Курганской области. В момент убийства он находился в карауле по охране позиций воинской части», — передает telegram-канал Baza.

Сообщается также, что, согласно версии следствия, именно этот человек выстрелил в голову жертве. О причинах преступления на данный момент неизвестно.

URA.RU направило запрос в Минобороны с просьбой подтвердить или опровергнуть данную информацию. Ответ будет опубликован после получения.

Ранее стало известно, что 18-летний срочник был убит в Курской области в воинской части. Тело было найдено в ночь на 10 июля в Глушковском районе области.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подозреваемого в убийстве 19-летнего срочника в Курской области задержали. Им оказался военнослужащий из той же части. «Следователи задержали 20-летнего срочника из Курганской области. В момент убийства он находился в карауле по охране позиций воинской части», — передает telegram-канал Baza. Сообщается также, что, согласно версии следствия, именно этот человек выстрелил в голову жертве. О причинах преступления на данный момент неизвестно. URA.RU направило запрос в Минобороны с просьбой подтвердить или опровергнуть данную информацию. Ответ будет опубликован после получения. Ранее стало известно, что 18-летний срочник был убит в Курской области в воинской части. Тело было найдено в ночь на 10 июля в Глушковском районе области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...