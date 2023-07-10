Baza: подозреваемого в убийстве срочника в Курской области задержали

Подозреваемого в убийстве 19-летнего срочника в Курской области задержали. Им оказался военнослужащий из той же части.
«Следователи задержали 20-летнего срочника из Курганской области. В момент убийства он находился в карауле по охране позиций воинской части», — передает telegram-канал Baza.
Сообщается также, что, согласно версии следствия, именно этот человек выстрелил в голову жертве. О причинах преступления на данный момент неизвестно.
URA.RU направило запрос в Минобороны с просьбой подтвердить или опровергнуть данную информацию. Ответ будет опубликован после получения.
Ранее стало известно, что 18-летний срочник был убит в Курской области в воинской части. Тело было найдено в ночь на 10 июля в Глушковском районе области.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.