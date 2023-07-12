Уральским бизнесменам упростили платежи по коммуналке

Холдинг «Восток» ввел новые функции в личном кабинете для юрлиц
© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнесмены смогут решать почти любые вопросы через телефон, отметил Максим Ромашев Фото:

Энергосбытовой холдинг «Восток» расширил функционал личного кабинета для юридических лиц. Теперь бизнесмены смогут оплачивать коммуналку дистанционно. Как сообщили в пресс-службе холдинга, сервис улучшен не только для потребителей из Курганской, Тюменской и Оренбургской областей, но и на территориях присутствия дочерних компаний: в Свердловской области, Сургуте и Ямало-Ненецком автономном округе.

«Личный кабинет для юридических лиц создавался в интересах бизнес- сообщества, в первую очередь, в помощь малому и среднему бизнесу для оперативного и удобного взаимодействия с компанией. Сервис постоянно развивался и сегодня мы пришли к тому, что потребители из числа юридических лиц могут дистанционно через личный кабинет решить практически все вопросы», — рассказал URA.RU генеральный директор АО «ЭК «Восток» Максим Ромашев.

Доступ в личный кабинет могут получить все клиенты компании, которые в нем авторизовались. Если возникнут какие-то проблемы, клиенты могут обратиться в онлайн-центр обслуживания или очно прийти в центр холдинга для юрлиц. Еще одно новшество дистанционного сервиса — возможность запросить через личный кабинет документы из сетевых организаций: проекты договоров, акты о технологическом присоединении и акты допуска в работу приборов учета.

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Энергосбытовой холдинг «Восток» расширил функционал личного кабинета для юридических лиц. Теперь бизнесмены смогут оплачивать коммуналку дистанционно. Как сообщили в пресс-службе холдинга, сервис улучшен не только для потребителей из Курганской, Тюменской и Оренбургской областей, но и на территориях присутствия дочерних компаний: в Свердловской области, Сургуте и Ямало-Ненецком автономном округе. «Личный кабинет для юридических лиц создавался в интересах бизнес- сообщества, в первую очередь, в помощь малому и среднему бизнесу для оперативного и удобного взаимодействия с компанией. Сервис постоянно развивался и сегодня мы пришли к тому, что потребители из числа юридических лиц могут дистанционно через личный кабинет решить практически все вопросы», — рассказал URA.RU генеральный директор АО «ЭК «Восток» Максим Ромашев. Доступ в личный кабинет могут получить все клиенты компании, которые в нем авторизовались. Если возникнут какие-то проблемы, клиенты могут обратиться в онлайн-центр обслуживания или очно прийти в центр холдинга для юрлиц. Еще одно новшество дистанционного сервиса — возможность запросить через личный кабинет документы из сетевых организаций: проекты договоров, акты о технологическом присоединении и акты допуска в работу приборов учета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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