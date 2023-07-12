Уральским бизнесменам упростили платежи по коммуналке

Холдинг «Восток» ввел новые функции в личном кабинете для юрлиц

12 июля 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

Бизнесмены смогут решать почти любые вопросы через телефон, отметил Максим Ромашев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Энергосбытовой холдинг «Восток» расширил функционал личного кабинета для юридических лиц. Теперь бизнесмены смогут оплачивать коммуналку дистанционно. Как сообщили в пресс-службе холдинга, сервис улучшен не только для потребителей из Курганской, Тюменской и Оренбургской областей, но и на территориях присутствия дочерних компаний: в Свердловской области, Сургуте и Ямало-Ненецком автономном округе. «Личный кабинет для юридических лиц создавался в интересах бизнес- сообщества, в первую очередь, в помощь малому и среднему бизнесу для оперативного и удобного взаимодействия с компанией. Сервис постоянно развивался и сегодня мы пришли к тому, что потребители из числа юридических лиц могут дистанционно через личный кабинет решить практически все вопросы», — рассказал URA.RU генеральный директор АО «ЭК «Восток» Максим Ромашев. Доступ в личный кабинет могут получить все клиенты компании, которые в нем авторизовались. Если возникнут какие-то проблемы, клиенты могут обратиться в онлайн-центр обслуживания или очно прийти в центр холдинга для юрлиц. Еще одно новшество дистанционного сервиса — возможность запросить через личный кабинет документы из сетевых организаций: проекты договоров, акты о технологическом присоединении и акты допуска в работу приборов учета. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Энергосбытовой холдинг «Восток» расширил функционал личного кабинета для юридических лиц. Теперь бизнесмены смогут оплачивать коммуналку дистанционно. Как сообщили в пресс-службе холдинга, сервис улучшен не только для потребителей из Курганской, Тюменской и Оренбургской областей, но и на территориях присутствия дочерних компаний: в Свердловской области, Сургуте и Ямало-Ненецком автономном округе. «Личный кабинет для юридических лиц создавался в интересах бизнес- сообщества, в первую очередь, в помощь малому и среднему бизнесу для оперативного и удобного взаимодействия с компанией. Сервис постоянно развивался и сегодня мы пришли к тому, что потребители из числа юридических лиц могут дистанционно через личный кабинет решить практически все вопросы», — рассказал URA.RU генеральный директор АО «ЭК «Восток» Максим Ромашев. Доступ в личный кабинет могут получить все клиенты компании, которые в нем авторизовались. Если возникнут какие-то проблемы, клиенты могут обратиться в онлайн-центр обслуживания или очно прийти в центр холдинга для юрлиц. Еще одно новшество дистанционного сервиса — возможность запросить через личный кабинет документы из сетевых организаций: проекты договоров, акты о технологическом присоединении и акты допуска в работу приборов учета.