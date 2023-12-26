Залужный обозначил, когда ВСУ уйдут из Авдеевки: главное об СВО за 26 декабря

Залужный допустил уход ВСУ из Авдеевки через три месяца

26 декабря 2023 в 22:07 Размер текста - 17 +

ВСУ могут покинуть Авдеевку уже через три месяца, подчеркнул Валерий Залужный Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины могут уйти из Авдеевки спустя три месяца. С таким предположением выступил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 26 декабря. Украинские военные могут оставить Авдеевку через три месяца, пояснил Валерий Залужный в разговоре с украинскими журналистами. Данный город считается одним из главных укрепленных районов ВСУ в Донбассе. Главком ВСУ также привел аналогию с Бахмутом (Артемовском), который Украина также покинула после долгих боев.

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В ночь на 26 декабря глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что в Феодосии (город на территории полуострова) произошел взрыв в порту. Погиб один человек. Министр обороны Шойгу лично проинформировал президента России Владимира Путина о происшествии. В ведомстве также подтвердили вражеский удар по российскому кораблю Новочеркасск.

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Российские военные перехватили две украинские авиабомбы, которые летели в направлении Мариуполя. Об этом сообщает Пятый канал.

Вооруженные силы Украины могут уйти из Авдеевки спустя три месяца. С таким предположением выступил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 26 декабря.