Рыбаки назвали лучшие места для ловли рыбы в Челябинской области

Рыбак Шагимов: поймать крупную рыбу можно и в маленьком водоеме

16 июня 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

В Челябинской области более 3,7 тысячи озер, большинство из них пригодны для рыбалки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Большинство озер Челябинской области подходят для рыбалки. При этом трофейные экземпляры можно найти не только в больших водоемах. О том, где искать большой улов и уникальные виды рыб, — рассказывает URA.RU. «Наибольший шанс поймать трофейную особь есть на озерах Тургояк, Большой Кисегач, Калды, Уелги и Аргазинском водохранилище. Они же являются самыми популярными в регионе, но поймать гигантскую рыбу можно и в маленьком водоеме», — рассказал URA.RU опытный рыбак Владимир Шагимов. Крупные водоемы для большого улова Челябинские озера богаты щукой, лещом, налимом и карпом Фото: Илья Московец © URA.RU Уелги славится как удачное место для ловли налима, единственной тресковой пресноводной рыбы. Там также водятся: окунь, щука, пелядь и карп. За карасями на Уелги приезжают как летом, так и в сезон «твердой воды». Аргазинское водохранилище один из лучших вариантов для тех, кто ищет судака. Водоем радует рыбаков и уловом налима, щуки, окуня, сига, чебака. Озеро Калды славится хорошим уловом щуки, окуня и карпа. Рыбаки также приезжают туда за лещом, налимом, чебаком и рипусом. В водоеме водятся и раки. За налимом и щукой можно съездить на озеро Большой Кисегач. Там также водится сиг, рипус, карась, окунь и лещ. Сиговых больше всего на озерах Тургояк и Увильды. Там же ловятся щука, окунь, лещ, рипус и чебак. На Увильдах хорошо ловятся и раки, а на Тургояке — налим. Излюбленные места рыбаков В большинстве челябинских озер обитают караси Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На озеро Сугояк следует ехать за карасем. Там же хорошо ловится сиг, щука, окунь, рипус и карась. Кроме того, водятся: ерш, карп, чебак, лещ и судак. Озеро Треустан славится уловом карасей, карпов и окуней. В водоеме также водится рипус, чебак и судак. На озере Узункуль рыбакам удается поймать ротана, окуня и карпов. Также там водится чебак, карась и щука. На озере Урефты стоит искать карася. Водоем регулярно зарыбляют и среди улова попадаются сиговые, налим, карп и рипус. Из озера Мыркай можно выловить больших карпов и карасей. В водоеме также водятся ротаны, окуни и белые амуры. Окунь и щука также водятся в озере Суртанды. Рыбаки приезжают туда за лещом, рипусом, сигом, судаком и красноперкой. Челябинская область богата карпами Фото: Андрей Ткаченко © URA.RU Верхнеуральское водохранилище богато судаком, лещом и карпом. Там также водятся щука, налим, пелядь, рипус, толстолобик, ротан, сиг и карась. Карасем богато озеро Кунашак. Среди обитателей — карп, лещ, сиг, щука, окунь и судак. На озеро Анбаш стоит ехать за карасем и лещом. Рыбаки также хвастаются уловом небольших щук, окуня и чебака. На восьмую плотину на реке Верхний Иремель следует ехать за хорошим уловом окуня. В реке также водятся щука, лещ и плотва. Озеро Яу-Балык богато трофеями. Разнообразие рыбы там не велико, но есть высокий шанс выловить огромных карпа и налима. Там также водятся карась и пелядь. Хороший улов щук может выйти на озере Улагач. Там же встречаются и трофейные экземпляры. В водоеме водятся караси, карпы, лещи, окуни и чебаки. На реках Ай, Чусовая и Нязя ездят за голавлем. В Нязе встречается также речная форель, щука и судак, а из Чусовой можно выловить налима и хариуса. Рыбалка в пределах Челябинска В областном центре челябинцы ловят рыбу в пяти озерах и одной реке. Вблизи города расположилось и другие водоемы. Шершни — самое излюбленное рыбаками место в пределах Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Шершневское водохранилище является самым излюбленным местом для ловли. Основным местом притяжения для опытных рыбаков оно стало из-за соединения с озером Аргази рекой Миасс. Из-за этого виды рыб в водоемах практически идентичны. Чаще всего на Шершнях ловят чебаков и окуней. Там же водятся карпы, судаки и подлещики. Рыбалка на реке Миасс может принести улов щуки и окуня. В реке обитают караси, карпы, чебаки и подлещики. На озеро Смолино рыбаки приезжают за окунем и карпом. Там также водятся чебак и раки. Из озера Синеглазово можно выловить карася и карпа. Реже — сазана. Некоторые озера региона регулярно зарыбляют сазаном Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Первом и Втором озерах водятся одинаковые виды рыб. Туда можно отправиться за окунем, щукой и судаком. Реже ловят карпов, карасей, лещей и сига. Вблизи Челябинска на озере Большой Кременкуль можно найти окуня. Реже ловят налима, карпа, леща и пелядь. В озерах Третье и Четвертое обитают карась и окунь, реже — лещ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Большинство озер Челябинской области подходят для рыбалки. При этом трофейные экземпляры можно найти не только в больших водоемах. О том, где искать большой улов и уникальные виды рыб, — рассказывает URA.RU. Уелги славится как удачное место для ловли налима, единственной тресковой пресноводной рыбы. Там также водятся: окунь, щука, пелядь и карп. За карасями на Уелги приезжают как летом, так и в сезон «твердой воды». Аргазинское водохранилище один из лучших вариантов для тех, кто ищет судака. Водоем радует рыбаков и уловом налима, щуки, окуня, сига, чебака. Озеро Калды славится хорошим уловом щуки, окуня и карпа. Рыбаки также приезжают туда за лещом, налимом, чебаком и рипусом. В водоеме водятся и раки. За налимом и щукой можно съездить на озеро Большой Кисегач. Там также водится сиг, рипус, карась, окунь и лещ. Сиговых больше всего на озерах Тургояк и Увильды. Там же ловятся щука, окунь, лещ, рипус и чебак. На Увильдах хорошо ловятся и раки, а на Тургояке — налим. На озеро Сугояк следует ехать за карасем. Там же хорошо ловится сиг, щука, окунь, рипус и карась. Кроме того, водятся: ерш, карп, чебак, лещ и судак. Озеро Треустан славится уловом карасей, карпов и окуней. В водоеме также водится рипус, чебак и судак. На озере Узункуль рыбакам удается поймать ротана, окуня и карпов. Также там водится чебак, карась и щука. На озере Урефты стоит искать карася. Водоем регулярно зарыбляют и среди улова попадаются сиговые, налим, карп и рипус. Из озера Мыркай можно выловить больших карпов и карасей. В водоеме также водятся ротаны, окуни и белые амуры. Окунь и щука также водятся в озере Суртанды. Рыбаки приезжают туда за лещом, рипусом, сигом, судаком и красноперкой. Верхнеуральское водохранилище богато судаком, лещом и карпом. Там также водятся щука, налим, пелядь, рипус, толстолобик, ротан, сиг и карась. Карасем богато озеро Кунашак. Среди обитателей — карп, лещ, сиг, щука, окунь и судак. На озеро Анбаш стоит ехать за карасем и лещом. Рыбаки также хвастаются уловом небольших щук, окуня и чебака. На восьмую плотину на реке Верхний Иремель следует ехать за хорошим уловом окуня. В реке также водятся щука, лещ и плотва. Озеро Яу-Балык богато трофеями. Разнообразие рыбы там не велико, но есть высокий шанс выловить огромных карпа и налима. Там также водятся карась и пелядь. Хороший улов щук может выйти на озере Улагач. Там же встречаются и трофейные экземпляры. В водоеме водятся караси, карпы, лещи, окуни и чебаки. На реках Ай, Чусовая и Нязя ездят за голавлем. В Нязе встречается также речная форель, щука и судак, а из Чусовой можно выловить налима и хариуса. Шершневское водохранилище является самым излюбленным местом для ловли. Основным местом притяжения для опытных рыбаков оно стало из-за соединения с озером Аргази рекой Миасс. Из-за этого виды рыб в водоемах практически идентичны. Чаще всего на Шершнях ловят чебаков и окуней. Там же водятся карпы, судаки и подлещики. Рыбалка на реке Миасс может принести улов щуки и окуня. В реке обитают караси, карпы, чебаки и подлещики. На озеро Смолино рыбаки приезжают за окунем и карпом. Там также водятся чебак и раки. Из озера Синеглазово можно выловить карася и карпа. Реже — сазана. В Первом и Втором озерах водятся одинаковые виды рыб. Туда можно отправиться за окунем, щукой и судаком. Реже ловят карпов, карасей, лещей и сига. Вблизи Челябинска на озере Большой Кременкуль можно найти окуня. Реже ловят налима, карпа, леща и пелядь. В озерах Третье и Четвертое обитают карась и окунь, реже — лещ.