08 апреля 2025
07 апреля 2025

В петербургском ТРК «Галерея» подростки демонстрировали пистолет

© Служба новостей «URA.RU»
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У одного из подростков был обнаружен и изъят пневматический пистолет
У одного из подростков был обнаружен и изъят пневматический пистолет Фото:

В петербургском торгово-развлекательном комплексе «Галерея» группа подростков демонстрировала пистолет. Молодых людей задержали. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

«Восьмого апреля в 21:32 в полицию позвонил охранник ТРК „Галерея“ по жалобе посетителей. Секьюрити задержали четырех парней, которые демонстрировали предмет, похожий на пистолет», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Прибывшие на место полицейские выяснили, что среди задержанных двое несовершеннолетних в возрасте 17 лет и двое взрослых 18 лет. У одного из подростков был обнаружен и изъят пневматический пистолет.

Младшие участники инцидента были опрошены и отпущены под обязательство о явке, в то время как взрослые задержанные помещены в камеру. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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В петербургском торгово-развлекательном комплексе «Галерея» группа подростков демонстрировала пистолет. Молодых людей задержали. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». «Восьмого апреля в 21:32 в полицию позвонил охранник ТРК „Галерея“ по жалобе посетителей. Секьюрити задержали четырех парней, которые демонстрировали предмет, похожий на пистолет», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Прибывшие на место полицейские выяснили, что среди задержанных двое несовершеннолетних в возрасте 17 лет и двое взрослых 18 лет. У одного из подростков был обнаружен и изъят пневматический пистолет. Младшие участники инцидента были опрошены и отпущены под обязательство о явке, в то время как взрослые задержанные помещены в камеру. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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