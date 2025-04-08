В петербургском ТРК «Галерея» подростки демонстрировали пистолет

В петербургском торгово-развлекательном комплексе «Галерея» группа подростков демонстрировала пистолет. Молодых людей задержали. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
«Восьмого апреля в 21:32 в полицию позвонил охранник ТРК „Галерея“ по жалобе посетителей. Секьюрити задержали четырех парней, которые демонстрировали предмет, похожий на пистолет», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Прибывшие на место полицейские выяснили, что среди задержанных двое несовершеннолетних в возрасте 17 лет и двое взрослых 18 лет. У одного из подростков был обнаружен и изъят пневматический пистолет.
Младшие участники инцидента были опрошены и отпущены под обязательство о явке, в то время как взрослые задержанные помещены в камеру. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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