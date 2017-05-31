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31 мая 2017
15:17  31 мая 2017 0

В Сургуте энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за ЕГЭ

Депутаты облдумы сдают ЕГЭ по математике. Курган, егэ, бланк ответов
Энергетики сделают все, чтобы ЕГЭ не сорвалсяФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Сургуте энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за скорого начала ЕГЭ.

«До 22 июня на предприятии установлен режим „повышенной готовности“, который запрещает производство переключений и плановых работ на электроустановках, — прокомментировал главный инженер ООО „СГЭС“ Андрей Григорьев. — Для устранения внештатных ситуаций организованы дежурства оперативно-выездных бригад, в готовность приведены передвижные дизельные электростанции, обеспечен запас материалов на случаи аварийно-восстановительных работ».

Накануне специалисты «Сургутских городских электрических сетей» завершили внеплановый осмотр подстанций, трансформаторных и распределительных пунктов. Особое внимание энергетики уделяли электрооборудованию, которое задействовано в электроснабжении образовательных учреждений города.

Данил Бардин
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