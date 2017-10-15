08:56 15 октября 2017 0

Ребенок с мамой упали с трехметровой высоты Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Полуторагодовалая девочка, которая пострадала в результате падения с трапа самолета, умерла утром 14 октября. Об этом журналистам рассказали знакомые семьи.

Официальных комментариев об этом пока нет. Ранее Следственный комитет на транспорте по СЗФО сообщал, что проверит все трапы самолетов после трагедии. Нарушения уже выявили в Мурманске, Архангельске, Ярославле, Пскове и Сыктывкаре, передает «Росбалт».

Трагедия произошла 28 сентября в аэропорту «Пулково». У самолета «Уральских авиалиний» обрушилась секция трапа, в результате чего мама с годовалым ребенком упала с трехметровой высоты.