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15 октября 2017
14 октября 2017
08:56  15 октября 2017 0

СМИ сообщили о смерти ребенка, упавшего с трапа у самолета «Уральских авиалиний»

Аэропорт, споттинг. Курган, трап
Ребенок с мамой упали с трехметровой высотыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Полуторагодовалая девочка, которая пострадала в результате падения с трапа самолета, умерла утром 14 октября. Об этом журналистам рассказали знакомые семьи.

Официальных комментариев об этом пока нет. Ранее Следственный комитет на транспорте по СЗФО сообщал, что проверит все трапы самолетов после трагедии. Нарушения уже выявили в Мурманске, Архангельске, Ярославле, Пскове и Сыктывкаре, передает «Росбалт».

Трагедия произошла 28 сентября в аэропорту «Пулково». У самолета «Уральских авиалиний» обрушилась секция трапа, в результате чего мама с годовалым ребенком упала с трехметровой высоты.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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