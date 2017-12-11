У тюменской модели в аэропорту выпотрошили чемоданы. ФОТО

17:18 11 декабря 2017 0

Ответ авиакомпании девушку не удовлетворил, она просит решить «истинную проблему» ФОТО: страница модели в Instagram

После рейса модель из Тюмени Ксения Железнова получила вскрытый чемодан с двумя сломанными замками. Девушка подозревает сотрудников аэропорта.

Ксения летела рейсом Тюмень-Москва-Гуанчжоу. По прилету она обнаружила открытый чемодан. «То ли заподозрили провоз чего-то запрещённого (я вроде не драгдиллер), то ли варварски обшарили в поисках чего-то драгоценного», — пишет девушка на своей странице в Instagram, отметив под фото компанию-перевозчика «Аэрофлот» и аэропорт «Шереметьево».

Девушка оперативно получила комментарий от авиакомпании. «Аэрофлот» принес свои извинения и сослался на процесс загрузки-разгрузки багажа, в ходе которого задействованы службы авиакомпании и аэропорта.

«В подобной ситуации мы всегда рекомендуем пассажирам заполнить акт о повреждении багажа сразу в аэропорту в зоне прилета для дальнейшего рассмотрения вопроса о компенсации, так как данный документ будет являться подтверждением того, что порча произошла во время выполнения рейса», — заявили представители «Аэрофлота». Если же акт не был заполнен, необходимо направлять претензию через канал приема жалоб (форму обратной связи) на официальном сайте, посоветовали в авиакомпании.