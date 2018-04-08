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Сегодня с нами воскресенье, 8 апреля, и стремительно наступившая весна. Если вы празднуете Пасху, то мы вас поздравляем! Если просто отдыхаете и наслаждаетесь выходным, то желаем прекрасно провести этот день! А вот вам рассылка актуальных новостей — с пылу с жару:
Скандал в российско-британских отношениях, начавшийся с отравления шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, никак не утихнет. Но нынешний дипломатический кризис — это не что-то из ряда вон выходящее. Своего рода «бондиана» между Россией и Англией длится уже четыре столетия. Мы оформили в крутой инфографике самые острые сюжеты столкновений с Британией.
Кстати, про Скрипаля. Экс-полковник ГРУ пришел в сознание. Он даже может говорить. Спецслужбы Англии и США стали сразу искать ему и его дочери новое место жительства, чтобы обеспечить безопасность. А на федеральных каналах России тем временем рассказывают, как кота Скрипалей сожгли из огнемета.
Несмотря на опасность и предостережения, россияне все равно уезжают на войну на Ближний Восток. Почему люди едут в Сирию погибать за гроши? Оказалось, есть целый ряд факторов, деньги в котором — не главное.
200 пассажиров «Уральских авиалиний» застряли в Дубае на двое суток. 6 апреля самолет дважды не смог взлететь из-за технической неисправности. В итоге большинство россиян вообще отказалось возвращаться домой на сломанном лайнере. На данный момент пассажиры остаются в Эмиратах дожидаться разрешения на вылет другого судна.
В Германии грузовик врезался в толпу людей. 30 человек пострадало, трое погибли на месте. В центре немецкого города развернули крупномасштабную операцию.
Владимир Путин подарил патриарху РПЦ яйцо с полудрагоценными камнями и позолотой. А служитель церкви в ответ преподнес президенту традиционное яйцо. Православная аскетичность.