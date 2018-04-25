14:52 25 апреля 2018 0

Каждый наряд модели неоднозначен Фото: Ирина Шейк, Instagram

Модель, уроженка Еманжелинска Челябинской области Ирина Шейк спровоцировала слухи о второй беременности. На Неделе свадебной моды в Барселоне 32-летняя манекенщица появилась в свободного кроя белом платье с пышной юбкой, скрывающей фигуру.

Второй наряд, которым модель похвасталась на красной дорожке на мероприятии, еще сильней подогрел слухи об интересном положении. Черное облегающее платье подчеркнуло округлившийся животик Шейк. После рождения первого ребенка, год назад, когда модель появлялась на публике в обтягивающих нарядах или купальниках, живот ее был плоским и подтянутым.

Ранее Ирина Шейк засветилась на Неделе моды с кольцом на безымянном пальце правой руки, писало «URA.RU». Поклонники поспешили поздравить челябинку с помолвкой. Манекенщица уже давно состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, однако официально о факте их свадьбы до сих пор не сообщается.