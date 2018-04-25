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25 апреля 2018
22:08  25 апреля 2018 0

«Брусника» меняет менеджера в Тюмени после провала крупного проекта. Опальный руководитель выслан в Екатеринбург

«Брусника» прислала из Москвы в Тюмень своего самого эффективного менеджера — Дмитрий КолтуноваФото: Официальный сайт «Брусника.Тюмень»

Крупный российский застройщик «Брусника» сменил руководство в своем тюменском подразделении. Директором «Брусника.Тюмень» стал Дмитрий Колтунов, ранее занимавшийся делами компании в Москве. По данным источника «URA.RU», знакомого с положением дел внутри строительного холдинга, причиной для кадрового решения мог послужить проигранный аукцион, из-за которого «Брусника» лишилась перспективного участка в Заречной части Тюмени.

Дмитрий Колтунов считается одним из наиболее успешных менеджеров «Брусники». В Тюмень он переводился с поста директора по маркетингу и продажам «Брусника.Капитал». На посту в Тюмени он сменил Александра Щиголя, который, согласно неофициальным данным, был переведен в Екатеринбург. Его будущее в компании остается под вопросом.

Вероятной причиной кадровой рокировки может являться проигранный аукцион на земельный участок под многоквартирную застройку в границах улиц Береговая — Республиканец. Земля располагается недалеко от построенного «Брусникой» микрорайона «Европейский», и входила в планы компании по дальнейшей застройке квартала. «„Брусника“ заранее проводила серьезную подготовку этой земли. Скупала частные дома, договаривалась о монтаже коммуникаций. Но местный менеджмент, несмотря на четкую задачу, аукцион проиграл», — комментирует собеседник агентства, посвященный в детали истории.

Микрорайон "Европейский". Взрыв на стройке. Тюмень, европейский микрорайон
Планы «Брусники» по развитию квартала «Европейский» застопорились из-за проигранного аукциона
Фото: Николай Бастриков © URA.RU

По итогам торгов, земля отошла к ООО «К2». Фирма заплатила за землю 72 миллиона 42 тысячи рублей, тогда как «Брусника» предложила 72 миллиона 23 тысячи. Девелопер с таким положением дел не согласился, «Брусника» и подконтрольное ей ООО «Фюртюм» инициировали против «К2» и администрации Тюмени серию разбирательств в Арбитраже. По версии истцов, аукцион был проведен с нарушениями, и «Брусника» получила недостоверную информацию о предмете торгов. «Неверное, ошибочное определение начальной цены аукциона и шага аукциона повлекли нарушение права истца на свободное распоряжение денежными средствами по своему усмотрению», — написали юристы строительной компании в судебном иске.

В удовлетворении претензий «Бруснике» было отказано.

Специалист по связям с общественностью компании «Брусника» Дарья Кондратенко подтвердила «URA.RU» информацию о переводе Дмитрия Колтунова в Тюмень. Более подробный ответ о ситуации в тюменском подразделении компании собеседница пообещала предоставить позднее.

Эльдар Булатов
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