Москва выделит регионам деньги на переобучение работников

В центрах будут повышать квалификацию работников предприятий с низкой производительностью Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В 2019 году регионы получат из федерального бюджета 1,96 млрд рублей на повышение производительности труда на предприятиях. Деньги пойдут на создание региональных центров компетенций (РЦК), в которых будут повышать квалификацию сотрудников ключевых предприятий. Такие центры появятся и на Урале.

В РЦК будут приглашать работников тех организаций, которые имеют низкую производительность труда, но при этом имеют большое влияние на экономику региона. Конечная цель повышения квалификации — в сокращении издержек и увеличении выручки, пишет газета «Известия».

Указанная сумма будет распределена на 36 регионов. Больше всего денег выделят Татарстану и Пермскому краю — по 129,8 млн рублей. Меньше всего получат Крым, Кемеровская и Новгородская области, Бурятия и Ямало-Ненецкий автономный округ — по 21,9 млн рублей. С чем связано неравномерное распределение денег пока неизвестно.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что этих денег должно хватить на аренду помещений, закупку офисной техники и оплату труда работникам центров. Однако есть риск, что деньги «просто растворятся», в то время как они могли бы помочь решить какие-нибудь насущные проблемы. Еще один риск — нежелание работников ходить на курсы повышения квалификации, так как они получат дополнительную нагрузку при условии, что их зарплата не увеличится. С другой стороны, такие центры необходимы, поскольку напрямую способны повлиять на ВВП. Чем выше уровень производительности, тем больше реальный рост экономики, отметили собеседники газеты.