День знаний в 2019 году запомнится школьникам ОМОНом и исполнением «Рюмки водки на столе» Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Главные новости к этому часу:

Сегодня в России отмечается День знаний. В этом году не обошлось без казусов: в ЯНАО школьникам пообещали бесплатные кальяны, в Хабаровском крае дети отправились в школы на лодках, а в Санкт-Петербурге учеников встретил ОМОН. Урал тоже отличился — здесь школьников поздравили с «Первомаем» и устроили концерт с исполнением «Рюмки водки на столе».

Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий. Чиновники задумали повысить порог суммы накоплений, из-за чего некоторые могут вовсе лишиться денег. Власти рассказали, что думают об инициативе.

Российские больницы стали тратить вдвое больше средств на лекарства от рака. Но из-за этого страдают люди с другими заболеваниями: расходы на их лечение у медиков сократились.

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Жители свердловского поселка Филькино спустя два года получили долгожданный мост к «большой земле». Люди долгое время были оторваны от внешнего мира из-за местных властей, отказывавшихся строить переправу. После возбуждения уголовного дела чиновники все же построили мост — и его смыло ровно через сутки.