«Курганмашзавод» ждет дробление после слияния с УВЗ

Процедура слияния предприятий началась в сентябре 2019 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Слияние «Уралвагонзавода» и «Курганмашзавода» обернется для предприятия Зауралья реорганизацией и «дроблением», рассказали источники «URA.RU». Руководство будущего холдинга, которое будет состоять из топ-менеджеров УВЗ, недовольно состоянием военного и гражданского производства КМЗ, поделился собеседник агентства.

«Есть указание четко разделить два сектора. Но это невозможно, так как часть оборудования нужна обоим секторам. В итоге пострадать может „гражданка“, так как „оборонкой“ никто жертвовать не рискнет», — сказал источник.

Журналист «URA.RU» направил письменный запрос в пресс-службу УВЗ. Дозвониться до замдиректора КМЗ Сергея Пугина оперативно не удалось.

В сентябре госкорпорация «Ростех» передала свой пакет акций «Уралвагонзавода» в управление дочерней структуре. Экономисты высказывали предположения, что началась подготовка к объединению в один холдинг УВЗ и КМЗ. Позднее информацию подтвердили и источники агентства в Курганской области