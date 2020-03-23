В аэропорту Екатеринбурга проверяют заминированный борт из Москвы

Самолет после посадки проверяют полицейские Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В аэропорту Кольцово совершил посадку Boeing-737 авиакомпании «Аэрофлот», совершавший рейс Москва — Екатеринбург. Поступило анонимное сообщение о минировании борта.

«Командир сообщил о минировании борта. Лайнер благополучно сел в Кольцово, эвакуированные покинули борт самолета, сейчас его проверяют сотрудники линейного отдела МВД», — сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

В аэропорту Кольцово до окончания проверки не комментируют ситуацию.

Волна авиаминирования началась 3 марта. За это время информация поступала о порядка 50 лайнерах якобы с бомбой на борту по всей стране. Все сообщения были ложными. URA.RU сообщало о «минировании» в пятницу самолета Airbas A320 авиакомпании S7 Airlines Москва — Екатеринбург. В тюменском аэропорту Рощино сегодня проверяли рейс 1506 Москва — Тюмень авиакомпании «Аэрофлот».