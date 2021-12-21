В Челябинске оштрафовали фирму курганского бизнесмена из ХМАО

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Подписание соглашения Cognitive Tehnologies с Правительством Курганской области. Курган, подписание соглашения, черногоров андрей
Компании курганского предпринимателя причастны к сговору при проведении аукционов Фото:

Челябинское УФАС оштрафовало медицинскую компанию из Сургута (ХМАО) «Вита» за сговор с компанией «Здравпоставка» при закупке лекарственных препаратов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского УФАС. По данным сервиса СБИС, соучредителем обеих компаний является предприниматель из Кургана Герман Фомин.

«При отсутствии других участников аукциона, одна из компаний отказывалась участвовать в торгах, а вторая снижала цену на 0,5-1% от начальной цены контракта. Однако, при наличии иных участников торгов снижение от начальной цены контракта варьировалось от 7% до 33,5%», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФАС.

В управлении добавили, что у данных хозяйствующих субъектов при участии в торгах совпадали IP-адреса при подаче заявок и ценовых предложений. Также компании осуществляли свою деятельность по одному адресу в Челябинске. Общий доход участников соглашения составил 69,1 млн рублей.

Челябинское УФАС признало виновной только компанию «Вита», поскольку «Здравпоставка» первой добровольно заявила в антимонопольный орган о заключении недопустимого соглашения. По номерам, указанным в интернете, дозвониться до «Виты» URA.RU не удалось.

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Челябинское УФАС оштрафовало медицинскую компанию из Сургута (ХМАО) «Вита» за сговор с компанией «Здравпоставка» при закупке лекарственных препаратов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского УФАС. По данным сервиса СБИС, соучредителем обеих компаний является предприниматель из Кургана Герман Фомин. «При отсутствии других участников аукциона, одна из компаний отказывалась участвовать в торгах, а вторая снижала цену на 0,5-1% от начальной цены контракта. Однако, при наличии иных участников торгов снижение от начальной цены контракта варьировалось от 7% до 33,5%», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФАС. В управлении добавили, что у данных хозяйствующих субъектов при участии в торгах совпадали IP-адреса при подаче заявок и ценовых предложений. Также компании осуществляли свою деятельность по одному адресу в Челябинске. Общий доход участников соглашения составил 69,1 млн рублей. Челябинское УФАС признало виновной только компанию «Вита», поскольку «Здравпоставка» первой добровольно заявила в антимонопольный орган о заключении недопустимого соглашения. По номерам, указанным в интернете, дозвониться до «Виты» URA.RU не удалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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