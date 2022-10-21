Путин нашел способ справиться с алкоголизмом без запретов

21 октября 2022 в 16:08 Размер текста - 17 +

Победить алкоголизм поможет хобби, считает Владимир Путин Фото: Денис Моргунов © URA.RU Президент РФ Владимир Путин считает, что хобби — это способ справиться с алкоголизмом. Об этом президент страны рассказал в ходе встречи с губернатором Магаданской области и бывшим мэром Нижнего Тагила Свердловской области Сергеем Носовым. «Уверен, не запрет, а именно возможность заняться саморазвитием, интересным делом, развивать свои хобби — вот это чрезвычайно важно, это точно совершенно поможет», — сказал Путин во время встречи, трансляция которой велась на «России 24». Он также отметил, что это мировая практика в борьбе с алкоголизмом. Ранее президент РФ уже рассказывал, как победить алкоголизм в России. По его словам, в этом может помочь пропаганда здорового образа жизни. Также психолог Ольга Ковшова назвала четыре признака развития алкоголизма у человека — концентрация на алкоголе, перепады настроения, избирательная память и отрицание, сообщает «Утро.ру».

Президент РФ Владимир Путин считает, что хобби — это способ справиться с алкоголизмом. Об этом президент страны рассказал в ходе встречи с губернатором Магаданской области и бывшим мэром Нижнего Тагила Свердловской области Сергеем Носовым. «Уверен, не запрет, а именно возможность заняться саморазвитием, интересным делом, развивать свои хобби — вот это чрезвычайно важно, это точно совершенно поможет», — сказал Путин во время встречи, трансляция которой велась на «России 24». Он также отметил, что это мировая практика в борьбе с алкоголизмом. Ранее президент РФ уже рассказывал, как победить алкоголизм в России. По его словам, в этом может помочь пропаганда здорового образа жизни. Также психолог Ольга Ковшова назвала четыре признака развития алкоголизма у человека — концентрация на алкоголе, перепады настроения, избирательная память и отрицание, сообщает «Утро.ру».