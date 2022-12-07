Новый город для студентов открыли на Дальнем Востоке

07 декабря 2022 в 16:07 Размер текста - 17 +

Студенты Дальнего Востока поучаствовали в новом образовательном тренинге Фото: благотворительный фонд «Капитаны» В Хабаровске провели новый бизнес-интенсив для студентов под названием «Город 423». Этот уникальный образовательный модуль — симулятор жизни большого города, создан специально для молодых активных ребят, которые стремятся открыть собственное дело. Он является одним из завершающих этапов программы молодежного предпринимательства «Я в деле», которая реализуется благотворительным фондом «КАПИТАНЫ» уже в 62 субъектах России при поддержке Минобрнауки России и РЭУ имени Г.В. Плеханова. «Мир постоянно ускоряется и усложняется, и нужно успевать за ним, предвосхищая вызовы, которые диктует наше настоящее. Подобные образовательные интенсивы — это социальный тренажер для подготовки молодых ребят к подобным вызовам и реальной жизни», — говорит Алена Фофина, координатор программы «Я в деле» на Дальнем Востоке. Алена Фофина, координатор программы «Я в деле» в ДФО Фото: благотворительный фонд «Капитаны» Хабаровский край стал одним из первых регионов, где протестировали новый образовательный тренинг. На протяжении трех дней 72 студента, лучшие участники программы «Я в деле», стали жителями засекреченного «Города 423». Полное погружение в реальную жизнь, десятки квестов и мероприятий. Организаторы — это городские службы и мэрия, участники — полноценные жители, которые учатся быть управленцами и бизнесменами, работать в команде, тестировать стратегии переговоров. В бизнес-тренинге приняли участие студенческие команды из Владивостока, Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, которые работают сейчас над своими первыми в жизни стартапами. Цель организаторов — помочь молодым людям реализовать свой бизнес-проект, на практике обучив их основам предпринимательства и коммуникативным навыкам. Депутат госдумы от партии «Новые люди» Роза Чемерис Фото: благотворительный фонд «Капитаны» Куратор образовательной программы «Я в деле» на Дальнем Востоке, депутат Госдумы от партии «Новые люди Роза Чемерис отметила, что, начиная собственное дело, молодые люди обеспечивают не только собственную занятость, но и новые рабочие места. «Мы в партии «Новые люди» уверены, что сегодня предпринимательство — это базовая грамотность XXI века. Подростки очень тонко чувствуют современную динамику жизни и бизнеса, не боятся рисковать и готовы к новым подходам в работе. И программа «Я в деле» для них — прекрасный помощник для самореализации», — отметила она. По словам Розы Чемерис, уникальность проекта в том, что ребята «не сидят и не учат теорию по учебникам», а делают реальные живые проекты, которыми зарабатывают деньги. В бизнес-интенсивах «Город 423» примут участие 3500 студентов из 60 регионов России. Это лучшие участники второго сезона всероссийской программы молодежного предпринимательства «Я в деле» — 72 студента от каждого региона. Следующий этап программы начнется в середине декабря, когда ребята проведут презентации своих бизнес-идей и защитят их перед опытными экспертами из числа предпринимателей регионов. Более подробно о предпринимательской программе «Я в деле» можно узнать на официальном сайт проекта явделе.рф. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Хабаровске провели новый бизнес-интенсив для студентов под названием «Город 423». Этот уникальный образовательный модуль — симулятор жизни большого города, создан специально для молодых активных ребят, которые стремятся открыть собственное дело. Он является одним из завершающих этапов программы молодежного предпринимательства «Я в деле», которая реализуется благотворительным фондом «КАПИТАНЫ» уже в 62 субъектах России при поддержке Минобрнауки России и РЭУ имени Г.В. Плеханова. «Мир постоянно ускоряется и усложняется, и нужно успевать за ним, предвосхищая вызовы, которые диктует наше настоящее. Подобные образовательные интенсивы — это социальный тренажер для подготовки молодых ребят к подобным вызовам и реальной жизни», — говорит Алена Фофина, координатор программы «Я в деле» на Дальнем Востоке. Хабаровский край стал одним из первых регионов, где протестировали новый образовательный тренинг. На протяжении трех дней 72 студента, лучшие участники программы «Я в деле», стали жителями засекреченного «Города 423». Полное погружение в реальную жизнь, десятки квестов и мероприятий. Организаторы — это городские службы и мэрия, участники — полноценные жители, которые учатся быть управленцами и бизнесменами, работать в команде, тестировать стратегии переговоров. В бизнес-тренинге приняли участие студенческие команды из Владивостока, Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, которые работают сейчас над своими первыми в жизни стартапами. Цель организаторов — помочь молодым людям реализовать свой бизнес-проект, на практике обучив их основам предпринимательства и коммуникативным навыкам. Куратор образовательной программы «Я в деле» на Дальнем Востоке, депутат Госдумы от партии «Новые люди Роза Чемерис отметила, что, начиная собственное дело, молодые люди обеспечивают не только собственную занятость, но и новые рабочие места. «Мы в партии «Новые люди» уверены, что сегодня предпринимательство — это базовая грамотность XXI века. Подростки очень тонко чувствуют современную динамику жизни и бизнеса, не боятся рисковать и готовы к новым подходам в работе. И программа «Я в деле» для них — прекрасный помощник для самореализации», — отметила она. По словам Розы Чемерис, уникальность проекта в том, что ребята «не сидят и не учат теорию по учебникам», а делают реальные живые проекты, которыми зарабатывают деньги. В бизнес-интенсивах «Город 423» примут участие 3500 студентов из 60 регионов России. Это лучшие участники второго сезона всероссийской программы молодежного предпринимательства «Я в деле» — 72 студента от каждого региона. Следующий этап программы начнется в середине декабря, когда ребята проведут презентации своих бизнес-идей и защитят их перед опытными экспертами из числа предпринимателей регионов. Более подробно о предпринимательской программе «Я в деле» можно узнать на официальном сайт проекта явделе.рф.