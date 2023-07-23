Рогов назвал сроки новой фазы наступления ВСУ

Рогов: новая фаза контрнаступления ВСУ продлится с конца июля до середины августа

23 июля 2023 в 18:18 Размер текста - 17 +

ВСУ готовят новую фазу контрнаступления, отметил Владимир Рогов Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новая фаза контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) начнется в конце июля и продлится до середины августа. Об этом заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Новая фаза наступления [ВСУ] рассчитана на конец июля и [продлится] до середины августа», — подчеркнул Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что Киев сосредотачивает свои силы в направлении Запорожской области, готовит свои резервы. ВСУ в настоящий момент также занимаются разминирование минных полей. Также Рогов не исключает факт очередной попытки форсирования Днепра со стороны Украины. Киев не отбрасывает идеи захватить Запорожскую атомную электростанцию, отметил Рогов. Ранее в Запорожской области под обстрел ВСУ попали российские журналисты. С начала контрнаступления Украины, начатое 4 июня, киевские бойцы акцентировали свое внимание на запорожское направление. В настоящий момент ВСУ все чаще стали посылать туда разведывательные группы, отметил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Новая фаза контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) начнется в конце июля и продлится до середины августа. Об этом заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Новая фаза наступления [ВСУ] рассчитана на конец июля и [продлится] до середины августа», — подчеркнул Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что Киев сосредотачивает свои силы в направлении Запорожской области, готовит свои резервы. ВСУ в настоящий момент также занимаются разминирование минных полей. Также Рогов не исключает факт очередной попытки форсирования Днепра со стороны Украины. Киев не отбрасывает идеи захватить Запорожскую атомную электростанцию, отметил Рогов. Ранее в Запорожской области под обстрел ВСУ попали российские журналисты. С начала контрнаступления Украины, начатое 4 июня, киевские бойцы акцентировали свое внимание на запорожское направление. В настоящий момент ВСУ все чаще стали посылать туда разведывательные группы, отметил врио губернатора региона Евгений Балицкий.