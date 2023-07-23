Рогов назвал сроки новой фазы наступления ВСУ

Рогов: новая фаза контрнаступления ВСУ продлится с конца июля до середины августа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, stock
ВСУ готовят новую фазу контрнаступления, отметил Владимир Рогов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Новая фаза контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) начнется в конце июля и продлится до середины августа. Об этом заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Новая фаза наступления [ВСУ] рассчитана на конец июля и [продлится] до середины августа», — подчеркнул Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что Киев сосредотачивает свои силы в направлении Запорожской области, готовит свои резервы. ВСУ в настоящий момент также занимаются разминирование минных полей. Также Рогов не исключает факт очередной попытки форсирования Днепра со стороны Украины. Киев не отбрасывает идеи захватить Запорожскую атомную электростанцию, отметил Рогов.

Ранее в Запорожской области под обстрел ВСУ попали российские журналисты. С начала контрнаступления Украины, начатое 4 июня, киевские бойцы акцентировали свое внимание на запорожское направление. В настоящий момент ВСУ все чаще стали посылать туда разведывательные группы, отметил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новая фаза контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) начнется в конце июля и продлится до середины августа. Об этом заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Новая фаза наступления [ВСУ] рассчитана на конец июля и [продлится] до середины августа», — подчеркнул Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости. Он отметил, что Киев сосредотачивает свои силы в направлении Запорожской области, готовит свои резервы. ВСУ в настоящий момент также занимаются разминирование минных полей. Также Рогов не исключает факт очередной попытки форсирования Днепра со стороны Украины. Киев не отбрасывает идеи захватить Запорожскую атомную электростанцию, отметил Рогов. Ранее в Запорожской области под обстрел ВСУ попали российские журналисты. С начала контрнаступления Украины, начатое 4 июня, киевские бойцы акцентировали свое внимание на запорожское направление. В настоящий момент ВСУ все чаще стали посылать туда разведывательные группы, отметил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...