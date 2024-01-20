Православные отмечают необычный праздник: почему сегодня обязательно нужно выпить

День Ивана Бражника по народному календарю отмечается 20 января. Согласно преданиям православной церкви, в этот день вспоминают об Ионанне Крестителе. Он предсказал пришествие Иисуса Христа и крестил его в реке Иордан. В народе праздник навали Бражником в связи с традицией утраивать застолье с алкоголем. Таким образом человек «запивает» зло. URA.RU рассказывает о том, почему в этот день нужно обязательно употребить алкогольные напитки.
Что можно делать в день Ивана Бражника
- Следует выпить хотя бы глоток браги или другого алкогольного напитка. Но если сильно опьянеть, то можно принести в дом несчастье;
- Согласно приметам, в этот день сватовство сложится удачно;
- В этот праздник принято крестить детей;
- Нужно запомнить сон в ночь с 19 на 20 января. По поверьям, он может дать ответ на волнующий вопрос или сбыться в течение недели.
Что не следует делать
- Принимать подарки от незнакомцев;
- Лениться и бездельничать;
- Не нужно начинать застолье с первых блюд;
- Не нужно убивать мышей, потому что они предсказывают рождение ребенка;
- Нельзя тщательно умываться, так как это может смыть защиту от лгунов и мошенников.
Ранее врач Вероника Савенко заявила, что похмелье не грозит людям, которые привыкли пить водку в чистом виде. Это связано с тем, что предпочтение алкоголя на основе этилового спирта помогает уменьшить вероятность похмелья. В свою очередь, коктейли с разными видами алкоголя не следует пить. По ее словам, также вред организму наносят виски, бренди и красное вино, передает «Утро.ру».
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