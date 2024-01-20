Православные отмечают необычный праздник: почему сегодня обязательно нужно выпить

В России 20 января отмечают день Ивана Бражника

20 января 2024 в 08:43 Размер текста - 17 +

В день Ивана Бражника следует выпить хотя бы глоток алкогольного напитка, чтобы «запить» зло Фото: Владимир Андреев © URA.RU День Ивана Бражника по народному календарю отмечается 20 января. Согласно преданиям православной церкви, в этот день вспоминают об Ионанне Крестителе. Он предсказал пришествие Иисуса Христа и крестил его в реке Иордан. В народе праздник навали Бражником в связи с традицией утраивать застолье с алкоголем. Таким образом человек «запивает» зло. URA.RU рассказывает о том, почему в этот день нужно обязательно употребить алкогольные напитки. Что можно делать в день Ивана Бражника Следует выпить хотя бы глоток браги или другого алкогольного напитка. Но если сильно опьянеть, то можно принести в дом несчастье;

Согласно приметам, в этот день сватовство сложится удачно;

В этот праздник принято крестить детей;

Нужно запомнить сон в ночь с 19 на 20 января. По поверьям, он может дать ответ на волнующий вопрос или сбыться в течение недели. Что не следует делать Принимать подарки от незнакомцев;

Лениться и бездельничать;

Не нужно начинать застолье с первых блюд;

Не нужно убивать мышей, потому что они предсказывают рождение ребенка;

Нельзя тщательно умываться, так как это может смыть защиту от лгунов и мошенников. Ранее врач Вероника Савенко заявила, что похмелье не грозит людям, которые привыкли пить водку в чистом виде. Это связано с тем, что предпочтение алкоголя на основе этилового спирта помогает уменьшить вероятность похмелья. В свою очередь, коктейли с разными видами алкоголя не следует пить. По ее словам, также вред организму наносят виски, бренди и красное вино, передает «Утро.ру».

День Ивана Бражника по народному календарю отмечается 20 января. Согласно преданиям православной церкви, в этот день вспоминают об Ионанне Крестителе. Он предсказал пришествие Иисуса Христа и крестил его в реке Иордан. В народе праздник навали Бражником в связи с традицией утраивать застолье с алкоголем. Таким образом человек «запивает» зло. URA.RU рассказывает о том, почему в этот день нужно обязательно употребить алкогольные напитки. Ранее врач Вероника Савенко заявила, что похмелье не грозит людям, которые привыкли пить водку в чистом виде. Это связано с тем, что предпочтение алкоголя на основе этилового спирта помогает уменьшить вероятность похмелья. В свою очередь, коктейли с разными видами алкоголя не следует пить. По ее словам, также вред организму наносят виски, бренди и красное вино, передает «Утро.ру».