Махонин назвал киевский режим террористическим после удара ВСУ по Лисичанску

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Форум "Россия-Африка" первый день. Санкт-Петербург, махонин дмитрий
Пермский край скорбит по погибшим вместе с ЛНР, отметил Дмитрий Махонин Фото:
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Удар ВСУ по Лисичанску (ЛНР) был подлостью со стороны террористического киевского режима. С таким заявлением выступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«ВСУ обстреляли мирный город Лисичанск в Луганской народной республике. Погибли 28 человек. Террористический киевский режим, не добившись результатов на передовой, снова подло бьет по гражданским», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

Вечером 3 февраля ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. URA.RU подготовило подробный материал о нападении. Глава ЛНР Леонид Пасечник пригрозил Киеву расплатой за атаку. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал украинских военных нацистами.

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Удар ВСУ по Лисичанску (ЛНР) был подлостью со стороны террористического киевского режима. С таким заявлением выступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «ВСУ обстреляли мирный город Лисичанск в Луганской народной республике. Погибли 28 человек. Террористический киевский режим, не добившись результатов на передовой, снова подло бьет по гражданским», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. Вечером 3 февраля ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. URA.RU подготовило подробный материал о нападении. Глава ЛНР Леонид Пасечник пригрозил Киеву расплатой за атаку. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал украинских военных нацистами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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