Удар ВСУ по Лисичанску (ЛНР) был подлостью со стороны террористического киевского режима. С таким заявлением выступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
«ВСУ обстреляли мирный город Лисичанск в Луганской народной республике. Погибли 28 человек. Террористический киевский режим, не добившись результатов на передовой, снова подло бьет по гражданским», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
Вечером 3 февраля ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. URA.RU подготовило подробный материал о нападении. Глава ЛНР Леонид Пасечник пригрозил Киеву расплатой за атаку. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал украинских военных нацистами.
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