Махонин назвал киевский режим террористическим после удара ВСУ по Лисичанску

04 февраля 2024 в 14:29 Размер текста - 17 +

Пермский край скорбит по погибшим вместе с ЛНР, отметил Дмитрий Махонин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Удар ВСУ по Лисичанску (ЛНР) был подлостью со стороны террористического киевского режима. С таким заявлением выступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «ВСУ обстреляли мирный город Лисичанск в Луганской народной республике. Погибли 28 человек. Террористический киевский режим, не добившись результатов на передовой, снова подло бьет по гражданским», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. Вечером 3 февраля ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. URA.RU подготовило подробный материал о нападении. Глава ЛНР Леонид Пасечник пригрозил Киеву расплатой за атаку. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал украинских военных нацистами.

Удар ВСУ по Лисичанску (ЛНР) был подлостью со стороны террористического киевского режима. С таким заявлением выступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «ВСУ обстреляли мирный город Лисичанск в Луганской народной республике. Погибли 28 человек. Террористический киевский режим, не добившись результатов на передовой, снова подло бьет по гражданским», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. Вечером 3 февраля ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. URA.RU подготовило подробный материал о нападении. Глава ЛНР Леонид Пасечник пригрозил Киеву расплатой за атаку. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов назвал украинских военных нацистами.