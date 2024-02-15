Пассажирам электрички Екатеринбург — Челябинск пришлось ехать в холоде и темноте

В двух из трех вагонов электрички Екатеринбург — Челябинск не было света и отопления. Об этом сообщили очевидцы.
«Речь о рейсе Екатеринбург — Челябинск. По словам пассажира, из трех вагонов обогрев работал только в одном. Остальные вагоны — без света и тепла. Заранее людей о проблеме не предупредили», — передает E1.RU.
Пассажирам пришлось толпиться в теплом вагоне, сказано в тексте. Отмечается, что проводник не понимал, в чем дело. «В таких условиях можно и не доехать. Слава богу, среди пассажиров хотя бы нет детей», — рассказал один из очевидцев.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу РЖД за комментарием. На момент публикации новости ответ не поступил.
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