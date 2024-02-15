15 февраля 2024

Пассажирам электрички Екатеринбург — Челябинск пришлось ехать в холоде и темноте

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖД станция Пермь сортировочная. Пермь, электропоезд ласточка, электропоезд, электрички, железная дорога, жд вокзал пермь 1
Из трех вагонов обогрев работал только в одном (архивное фото) Фото:

В двух из трех вагонов электрички Екатеринбург — Челябинск не было света и отопления. Об этом сообщили очевидцы.

«Речь о рейсе Екатеринбург — Челябинск. По словам пассажира, из трех вагонов обогрев работал только в одном. Остальные вагоны — без света и тепла. Заранее людей о проблеме не предупредили», — передает E1.RU.

Пассажирам пришлось толпиться в теплом вагоне, сказано в тексте. Отмечается, что проводник не понимал, в чем дело. «В таких условиях можно и не доехать. Слава богу, среди пассажиров хотя бы нет детей», — рассказал один из очевидцев.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу РЖД за комментарием. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В двух из трех вагонов электрички Екатеринбург — Челябинск не было света и отопления. Об этом сообщили очевидцы. «Речь о рейсе Екатеринбург — Челябинск. По словам пассажира, из трех вагонов обогрев работал только в одном. Остальные вагоны — без света и тепла. Заранее людей о проблеме не предупредили», — передает E1.RU. Пассажирам пришлось толпиться в теплом вагоне, сказано в тексте. Отмечается, что проводник не понимал, в чем дело. «В таких условиях можно и не доехать. Слава богу, среди пассажиров хотя бы нет детей», — рассказал один из очевидцев. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу РЖД за комментарием. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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