Пассажирам электрички Екатеринбург — Челябинск пришлось ехать в холоде и темноте

16 февраля 2024 в 07:10 Размер текста - 17 +

Из трех вагонов обогрев работал только в одном (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В двух из трех вагонов электрички Екатеринбург — Челябинск не было света и отопления. Об этом сообщили очевидцы. «Речь о рейсе Екатеринбург — Челябинск. По словам пассажира, из трех вагонов обогрев работал только в одном. Остальные вагоны — без света и тепла. Заранее людей о проблеме не предупредили», — передает E1.RU. Пассажирам пришлось толпиться в теплом вагоне, сказано в тексте. Отмечается, что проводник не понимал, в чем дело. «В таких условиях можно и не доехать. Слава богу, среди пассажиров хотя бы нет детей», — рассказал один из очевидцев. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу РЖД за комментарием. На момент публикации новости ответ не поступил.

В двух из трех вагонов электрички Екатеринбург — Челябинск не было света и отопления. Об этом сообщили очевидцы. «Речь о рейсе Екатеринбург — Челябинск. По словам пассажира, из трех вагонов обогрев работал только в одном. Остальные вагоны — без света и тепла. Заранее людей о проблеме не предупредили», — передает E1.RU. Пассажирам пришлось толпиться в теплом вагоне, сказано в тексте. Отмечается, что проводник не понимал, в чем дело. «В таких условиях можно и не доехать. Слава богу, среди пассажиров хотя бы нет детей», — рассказал один из очевидцев. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу РЖД за комментарием. На момент публикации новости ответ не поступил.