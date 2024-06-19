ЕС введет санкции против российских предпринимателей и Полины Гагариной

19 июня 2024 в 14:58 Размер текста - 17 +

ЕС планирует включить в санкционный список еще 20 физлиц и 22 юрлица из РФ Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Евросоюз в рамках нового пакет санкций планирует расширить черный список и внести в него певицу Полину Гагарину, предпринимателей Романа Троценко и Игоря Алтушкина. Всего санкции будут наложены против 20 физических лиц и 22 юридических лиц, сообщает портал EUobserver. «ЕС намерен внести в черный список 20 физлиц и 22 юрлица в рамках 14-го пакета санкций против РФ», — передает портал . Отмечается, что среди указанных лиц, против которых будут введены санкции, фигурируют предприниматели Троценко, Алтушкин, Таймураз Боллоев, а также певица Полина Гагарина и генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский. Ранее министерство финансов США ввело санкции против россиянина Дмитрия Белоглазова и трех российских компаний, которые якобы связаны с бизнесменом Олегом Дерипаской. В черный список попали АО «Распериа», ООО «Титул» и АО «Илиадис». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Евросоюз в рамках нового пакет санкций планирует расширить черный список и внести в него певицу Полину Гагарину, предпринимателей Романа Троценко и Игоря Алтушкина. Всего санкции будут наложены против 20 физических лиц и 22 юридических лиц, сообщает портал EUobserver. «ЕС намерен внести в черный список 20 физлиц и 22 юрлица в рамках 14-го пакета санкций против РФ», — передает портал. Отмечается, что среди указанных лиц, против которых будут введены санкции, фигурируют предприниматели Троценко, Алтушкин, Таймураз Боллоев, а также певица Полина Гагарина и генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский. Ранее министерство финансов США ввело санкции против россиянина Дмитрия Белоглазова и трех российских компаний, которые якобы связаны с бизнесменом Олегом Дерипаской. В черный список попали АО «Распериа», ООО «Титул» и АО «Илиадис».