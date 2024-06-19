ЕС введет санкции против российских предпринимателей и Полины Гагариной

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Флаг Европейского Союза и других стран, входящих и не входящих в ЕС. 28 марта 2024. Москва, флаг евросоюза, флаг ес, флаг европейского союза
ЕС планирует включить в санкционный список еще 20 физлиц и 22 юрлица из РФ Фото:
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Евросоюз в рамках нового пакет санкций планирует расширить черный список и внести в него певицу Полину Гагарину, предпринимателей Романа Троценко и Игоря Алтушкина. Всего санкции будут наложены против 20 физических лиц и 22 юридических лиц, сообщает портал EUobserver.

«ЕС намерен внести в черный список 20 физлиц и 22 юрлица в рамках 14-го пакета санкций против РФ», — передает портал. Отмечается, что среди указанных лиц, против которых будут введены санкции, фигурируют предприниматели Троценко, Алтушкин, Таймураз Боллоев, а также певица Полина Гагарина и генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский.

Ранее министерство финансов США ввело санкции против россиянина Дмитрия Белоглазова и трех российских компаний, которые якобы связаны с бизнесменом Олегом Дерипаской. В черный список попали АО «Распериа», ООО «Титул» и АО «Илиадис».

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Евросоюз в рамках нового пакет санкций планирует расширить черный список и внести в него певицу Полину Гагарину, предпринимателей Романа Троценко и Игоря Алтушкина. Всего санкции будут наложены против 20 физических лиц и 22 юридических лиц, сообщает портал EUobserver. «ЕС намерен внести в черный список 20 физлиц и 22 юрлица в рамках 14-го пакета санкций против РФ», — передает портал. Отмечается, что среди указанных лиц, против которых будут введены санкции, фигурируют предприниматели Троценко, Алтушкин, Таймураз Боллоев, а также певица Полина Гагарина и генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский. Ранее министерство финансов США ввело санкции против россиянина Дмитрия Белоглазова и трех российских компаний, которые якобы связаны с бизнесменом Олегом Дерипаской. В черный список попали АО «Распериа», ООО «Титул» и АО «Илиадис».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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