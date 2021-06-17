Медитируем с художниками, учим модные тренды и идем в кино

На пятницу у нас множество планов — от знакомства с величайшими художниками и их работами, до больших голливудских премьер, социальных проектов и модных показов. И заняться всем этим можно, не отрываясь от основных дел и даже не выходя из дома — в новой Афише URA.RU вы найдете ссылки на самые интересные события пятницы, 18 июня.
Что сделать утром
Утро последнего рабочего дня недели начнем с медитации вместе с известной художницей. Художница Марина Абрамович выложила на платформе
Что сделать днем
С 18 июня начинается онлайн-программа мужской Недели моды в Милане. В этом году большая часть показов пройдет удаленно, оффлайн состоятся только три показа — Dolce & Gabbana, Etro и Giorgio Armani. Всего в рамках мероприятиях всего пройдет 63 показа различных брендов. Трансляции будут проходить ежедневно в течение всего дня.
Днем также можно познакомиться с новым интерактивным проектом помощи бездомным животным. Редакция «РБК Стиль» запустила социальный проект помощи животным «А погладить можно?» В нем поучаствовало 20 собак и кошек из разных фондов. У каждого животного появилась своя анкета с пленочными снимками, музыкальным портретом и краткой информацией.
Что сделать вечером
С 18 июня на онлайн-платформе Apple TV стартует зажигательный сериал «В ритме жизни». Это комедийная драма о том, что в душе каждой тихой покорной домохозяйки живет талант и нескончаемая энергия. Как вырваться из пут домашней рутины и превратить хобби в прибыльный бизнес — покажет актриса Роуз Бирн.
Также в прокат вышел отличный американский боевик, приправленный отменным юмором и грандиозным актерским составом. «Телохранитель жены киллера» (Hitman’s Wife’s Bodyguard) — это продолжение легендарной комедии «Телохранитель киллера» от того же режиссера с еще большим бюджетом и ожиданиями критиков. В составе фильма: Райан Рейнольдс и Сэмуэль Л.Джексон, Сальма Хайек, Морган Фриман, Антонио Бандерас и другие. Отличное кино для завершения недели.
План на выходные мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в