Медитируем с художниками, учим модные тренды и идем в кино

Рекомендации URA.RU на 18 июня

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Ekaterinburg Fashion Week (день первый). Екатеринбург, модный показ, модели, подиум, неделя моды
С 18 июня стартует мужская неделя моды в Милане. Большая часть показов пройдет онлайн Фото:
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Нескучная афиша от URA.RU

На пятницу у нас множество планов — от знакомства с величайшими художниками и их работами, до больших голливудских премьер, социальных проектов и модных показов. И заняться всем этим можно, не отрываясь от основных дел и даже не выходя из дома — в новой Афише URA.RU вы найдете ссылки на самые интересные события пятницы, 18 июня.

Что сделать утром

Утро последнего рабочего дня недели начнем с медитации вместе с известной художницей. Художница Марина Абрамович выложила на платформе серию видеороликов, которые посвящены медитативным практикам, направленным на самопознание. Так называемый «Метод Абрамович» включает в себя питье воды, медленную ходьбу и подсчет зерен риса.

Что сделать днем

С 18 июня начинается онлайн-программа мужской Недели моды в Милане. В этом году большая часть показов пройдет удаленно, оффлайн состоятся только три показа — Dolce & Gabbana, Etro и Giorgio Armani. Всего в рамках мероприятиях всего пройдет 63 показа различных брендов. Трансляции будут проходить ежедневно в течение всего дня.

Днем также можно познакомиться с новым интерактивным проектом помощи бездомным животным. Редакция «РБК Стиль» запустила социальный проект помощи животным «А погладить можно?» В нем поучаствовало 20 собак и кошек из разных фондов. У каждого животного появилась своя анкета с пленочными снимками, музыкальным портретом и краткой информацией.

Что сделать вечером

С 18 июня на онлайн-платформе Apple TV стартует зажигательный сериал «В ритме жизни». Это комедийная драма о том, что в душе каждой тихой покорной домохозяйки живет талант и нескончаемая энергия. Как вырваться из пут домашней рутины и превратить хобби в прибыльный бизнес — покажет актриса Роуз Бирн.

Также в прокат вышел отличный американский боевик, приправленный отменным юмором и грандиозным актерским составом. «Телохранитель жены киллера» (Hitman’s Wife’s Bodyguard) — это продолжение легендарной комедии «Телохранитель киллера» от того же режиссера с еще большим бюджетом и ожиданиями критиков. В составе фильма: Райан Рейнольдс и Сэмуэль Л.Джексон, Сальма Хайек, Морган Фриман, Антонио Бандерас и другие. Отличное кино для завершения недели.

План на выходные мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в официальном telegram-канале агентства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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