Запрещенный клип Моргенштерна и новый сериал от Стивена Кинга

Во вторник взбодримся сразу несколькими событиями для самых смелых и энергичных: попробуем новую игру с монстрами, посмотрим клип для взрослых, поборем стереотипы и оценим новый проект «короля ужасов». Детальнее — в новой Афише URA.RU:
Что сделать утром
Нежное прохладное утро проведем вместе с Егором Кридом и его семьей. Певец записал трек в преддверие весны с одноименным названием вместе с его отцом и посвятил его своей сестре. Получилась лирическая и трогательная композиция.
Что сделать днем
Если же захочется послушать что-то более зажигательное и ритмичное, то можно оценить самый дорогой клип рэпера Моргенштерна «Dinero», в котором он играет гангстера, погибающего от рук своей возлюбленной Дилары. Клип представляет из себя настоящий сериал, продолжение которого появится чуть позже. Посмотреть его можно только на сайте певца из-за запрещенной лексики.
Днем также можно познакомиться с новой социальной программой «So She Did» от HBO Max, приуроченной ко Дню равенства женщин. Проект стартовал 26 августа, в нем примут участие известные актрисы различных фильмов и сериалов, показывая своим примером, как многого могут добиться женщины и рассказывая о проблемах дискриминации и стереотипах.
Что сделать вечером
Если вы фанат вселенной «Ведимака», то обязательно проведите один из вечером за новой
Вечером также советуем посмотреть новый сериал «Чепелуэйт» на Amediateka. Это экранизация романа Стивена Кинга с Эдрианом Броуди в главной роли. Новый проект по произведению «короля ужасов» расскажет о капитане Чарльзе Буне, который после смерти жены переехал с детьми в дом своих предков, где ему предстоит узнать много семейных секретов и столкнуться с мрачным прошлым своих родственников. Стивен Кинг сам адаптировал свой роман для сериала, а исполнительным продюсером проекта выступил Дональд Де Лайн («Первому игроку приготовиться»).
План на 1 сентября мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в