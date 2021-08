Запрещенный клип Моргенштерна и новый сериал от Стивена Кинга

Егор Крид посвятил новую песню своей семье и весне, а Моргенштерн снял свой самый дорогой клип Фото: Дарья Попова © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Во вторник взбодримся сразу несколькими событиями для самых смелых и энергичных: попробуем новую игру с монстрами, посмотрим клип для взрослых, поборем стереотипы и оценим новый проект «короля ужасов». Детальнее — в новой Афише URA.RU:

Что сделать утром

Нежное прохладное утро проведем вместе с Егором Кридом и его семьей. Певец записал трек в преддверие весны с одноименным названием вместе с его отцом и посвятил его своей сестре. Получилась лирическая и трогательная композиция.

Что сделать днем

Если же захочется послушать что-то более зажигательное и ритмичное, то можно оценить самый дорогой клип рэпера Моргенштерна «Dinero», в котором он играет гангстера, погибающего от рук своей возлюбленной Дилары. Клип представляет из себя настоящий сериал, продолжение которого появится чуть позже. Посмотреть его можно только на сайте певца из-за запрещенной лексики.

Днем также можно познакомиться с новой социальной программой «So She Did» от HBO Max, приуроченной ко Дню равенства женщин. Проект стартовал 26 августа, в нем примут участие известные актрисы различных фильмов и сериалов, показывая своим примером, как многого могут добиться женщины и рассказывая о проблемах дискриминации и стереотипах.

Что сделать вечером

Если вы фанат вселенной «Ведимака», то обязательно проведите один из вечером за новой игрой «Ведьмак: Охотник на чудовищ» CD Projekt Red. По механике она очень похожа на Pok?mon Go — нужно перемещаться по карте и ловить разных чудовищ. Особенность игры в том, что всё это происходит в Москве и очень любопытно посмотреть на знакомые локации в новом фантазийном амплуа.

Вечером также советуем посмотреть новый сериал «Чепелуэйт» на Amediateka. Это экранизация романа Стивена Кинга с Эдрианом Броуди в главной роли. Новый проект по произведению «короля ужасов» расскажет о капитане Чарльзе Буне, который после смерти жены переехал с детьми в дом своих предков, где ему предстоит узнать много семейных секретов и столкнуться с мрачным прошлым своих родственников. Стивен Кинг сам адаптировал свой роман для сериала, а исполнительным продюсером проекта выступил Дональд Де Лайн («Первому игроку приготовиться»).