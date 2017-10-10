16:18 10 октября 2017 0

Грантовый фонд второго конкурса составляет 4,5 млрд рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве прошло заседание объединенного совета конкурса на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества. Из 9543 заявок члены совета отправили на независимую экспертизу 8606 проектов. Грантовый фонд второго конкурса составляет 4,5 млрд рублей.

Это уже второй розыгрыш президентских грантов в этом году. Заявки пришли из всех 85 регионов страны. Однако 847 из них не прошли отбор, поскольку не соответствовали требованиям, еще 90 были отозваны. Тем не менее, в сравнении с первым конкурсом, доля не прошедших отбор проектов сократилась почти на 2%. По словам членов совета, НКО стали грамотнее составлять заявки. «За август и сентябрь фонд провёл семинары в 40 регионах страны, в них приняли участие 5,5 тысячи человек. Сотрудники фонда подробно разбирали типичные ошибки на примерах проектов первого конкурса, объясняли, по каким критериям оцениваются проекты», — объяснил генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

Заявки на участие во втором конкурсе преимущественно поступили из Москвы, Санкт-Петербурга, Башкирии, Татарстана, ХМАО, а также из Свердловской и Волгоградской областей. Больше всего претендентов на победу по направлению охрана здоровья граждан (почти 1,5 тысячи).

«Проекты участников первого конкурса оценивали 460 независимых экспертов. Среди них 30 докторов наук и 150 кандидатов наук. По результатам анализа экспертных заключений первого конкурса совет принял решение исключить 38 человек из состава экспертов. Вместе с тем, совет решил пригласить 362 новых эксперта», — добавил председатель объединённого экспертного совета, заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач. Итоги второго конкурса будут объявлены 24 ноября 2017 года.