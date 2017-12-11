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11 декабря 2017
21:00  11 декабря 2017 0

Вывод войск из Сирии, Медведев поднял зарплаты, религиозные конфликты в вузах. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Путин 11 декабря прилетел на авиабазу ХмеймимФото: Илья Московец © URA.RU

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Анна Ветрова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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