21:00 11 декабря 2017 0

Путин 11 декабря прилетел на авиабазу Хмеймим Фото: Илья Московец © URA.RU

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