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22 января 2018
14:23  22 января 2018 0

«По-человечески было тяжело». Звезда ТНТ Александр Незлобин рассказал «URA.RU» о своем уходе на СТС

Ресторан ESHAK. Открытие летней веранды. Екатеринбург, незлобин
Детали будущих проектов Незлобин не разглашаетФото: Дарья Попова © URA.RU

Уральские шоумены Александр Незлобин и Сергей Светлаков покидают телеканал ТНТ ради работы на прямого конкурента — телеканал СТС. В беседе с «URA.RU» Александр Незлобин рассказал о подробностях перехода.

— Для вас лично переход с ТНТ на СТС — выход из зоны комфорта или просто переход на другую работу?

— Это, безусловно, выход из зоны комфорта и мощнейший творческий вызов. Интересно попробовать себя не только в роли участника каких-то проектов, но и в роли создателя контента. Более широко и постоянно, чем я это делал раньше.

— Как на ТНТ отнеслись к вашему уходу?

— Это моя семья, мои первые учителя. По-человечески мне было тяжело, но по бизнесу все логично. На ТНТ примерно также к этому отнеслись. Насколько я понял, все всё понимают. Тяжело, но понятно. Мы специально договорились, что начнем работу на СТС с первого июля, чтобы резко не уходить из проектов ТНТ. Чтобы при потребности канала в нас мы могли выполнить все обязательства.

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— Можете рассказать, что именно вы будете создавать для СТС?

— Мы хотим делать для канала развлекательные шоу, сериалы и фильмы. Начнем с небольших шоу, потому что наш контракт начинается с июля, а разработка сериалов требует не меньше года. Конкретных деталей проектов мы пока не разглашаем. Это большой и серьезный труд, на пути создания которого может произойти много вещей.

— Чем вы будете заниматься до июля?

— Продолжу работу над фильмом «Жених-2» (Незлобин является режиссером и автором сценария комедии, прим.ред). Вся весна уйдет на съемки. Дальше начнется постпродакшн, в котором я тоже буду занят.

— Для создания контента для СТС вы с Сергеем Светлаковым планируете создать творческую студию. Когда она начнет работу и под каким названием?

— Надеюсь, летом. Она функционирует уже года три, мы в ней разрабатываем какие-то идеи. Просто пока студия работала, так сказать, в фоновом режиме. Но скоро она родится на свет. Так сказать, из живота появится во Вселенной. Названия у студии пока нет. Если честно, до вопросов журналистов мы даже об этом не задумывались.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.RU»
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