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06 февраля 2018
05 февраля 2018
21:00  05 февраля 2018 0

Абрамович переберется в Швейцарию, Собчак требует извинений, реформа медстрахования. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Полис ОМС. Екатеринбург, полис омс, обязательное медицинское страхование
Россию ждет реформа ОМСФото: Александр Мамаев © URA.RU

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Главное к этому часу:

Роман Абрамович запросил вид на жительство в Швейцарии. Ситуация осложнена тем, что бизнесмен входит в так называемый «кремлевский список». Политологи и экономисты рассказали «URA.RU», как это отразится на России и почему это очень плохая новость для бизнес-климата страны.

Ксения Собчак попросила у Ройзмана защиты, а у одного уральского депутата потребовала извинений. Все из-за конкурса, в котором народный избранник пообещал денежный приз тем, кто изощреннее «опустит» телеведущую.

В правительстве готовят реформу обязательного медицинского страхования. Правда, в основу реформы легла идея сэкономить деньги и снять часть ответственности с государства.

В Минфине придумали новый налог для россиян. В то же время в министерстве не исключили, что налог на движимое имущество сделают минимальным или отменят полностью.

Ямальские полицейские насмерть заморозили задержанного. Стражи порядка оставили человека запертым в помещении без отопления и ушли отмечать Новый год. А после того, как они избавились от тела, полицейские решили наведаться к жене погибшего.

Пенсионерка из Сибири пожаловалась в американский суд на своего зятя. Все из-за 8 миллионов долларов и 52 квартир в Майами, одна из которых находится в башне Трампа.

Кирилл Егоров
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