21:00 05 февраля 2018 0

Россию ждет реформа ОМС Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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Ямальские полицейские насмерть заморозили задержанного. Стражи порядка оставили человека запертым в помещении без отопления и ушли отмечать Новый год. А после того, как они избавились от тела, полицейские решили наведаться к жене погибшего.

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