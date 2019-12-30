Челябинка создала в России прецендент, заставив страховую вернуть деньги за каско

Челябинка отказалась от каско, получив обратно деньги за полис Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жительница Челябинска отказалась от страховки каско и вернула фактически все деньги, которые заплатила при оформлении полиса. Выиграла дело уралочка с помощью финансового омбудсмена.

Челябинка оформила полис каско на автомобиль весной этого года, заплатив за него 28,2 тысячи рублей, пишет «Российская газета». Однако уже через несколько дней уралочка передумала и обратилась в страховую с заявлением о расторжении договора. Как уточняет газета, по закону она имела право это сделать, так как с января 2018 года в стране действует так называемый период охлаждения (ввел Банк России), по которому можно в течение двух недель после покупки расторгнуть договор, вернув полную стоимость страховки или ее часть (зависит от того, начал ли договор действовать или еще нет).

Страховая насчитала челябинке к возврату всего 16,8 тысячи рублей, тогда в дело пришлось вмешаться главному финансовому уполномоченному РФ Юрию Воронину. Он указал страховой компании, что при расторжении договора страхования важен день отправки заявления. «Автовладелица подтвердила дату отправки почтовыми документами», — пояснил Воронин. В итоге автоледи получила фактически всю сумму: 27,3 тысячи рублей.

Воронин отметил, что решение, связанное с действием «периода охлаждения», пока единственное из 28 334 решений, принятых омбудсменом. Он также уточнил, что отказаться от оформленного полиса можно лишь при условии отсутствия страхового случая.

Как пишет «РГ», финуполномоченный рассматривает спор гораздо быстрее, чем в суде, — на это ему отводится 15 дней. Его решение обязательно для исполнения страховой компанией.