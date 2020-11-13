13 ноября 2020

Коронавирус: последние новости 14 ноября. Россиянам посоветовали больше молчать, в стране крайне тяжелая ситуация

© Служба новостей «URA.RU»
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Высокая заболеваемость коронавирусом в России будет длиться еще около года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Сегодня, 14 ноября, — 339-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 249-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных в мире увеличилось на 643 958 достигнув отметки в 53 716 099. Выздороветь удалось уже 37 382 905 пациентам (+289 671). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 308 825 человек (+9 865).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 11 055 668 американцев. Следом идут Индия (8 773 243), Бразилия (5 819 496) и Франция (1 922 504). Россия в этом списке занимает пятую строчку, а среди стран Европы — вторую, с показателем 1 880 551.

Вакцина и лекарство

Эффективность зарегистрированных в России вакцин против коронавируса на высоком уровне, они обеспечивают достаточный уровень защиты человека. Однако, как отметил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, всегда следует учитывать особенности иммунитета каждого отдельного человека. Также министр заявил, что стоимость препаратов «Коронавир», «Авифавир» и «Ареплевир» снижена в четыре раза.

Клинические испытания препарата от COVID-19, разработанной центром Чумакова, ожидается в середине декабря. А американская вакцина будет доступна в апреле 2021 года. По словам президента США Дональда Трампа, скоро будут выпущены миллионы доз.

Ситуация в России

За последние сутки COVID-19 в России выявлен у 21 983 человек, 411 зараженных умерли. Ситуация с коронавирусом в России остается крайне тяжелой, заявил руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко. По его словам, 75% заболевших находятся на амбулаторном лечении, 25% госпитализированы в стационары. В среднем по стране свободно 18-19% коек, более 30 регионов имеют загрузку коечного фонда на уровне 90%. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом рассказал, что власти не будут вводить массовый карантин в России, потому что система здравоохранения справляется с эпидемией.

Тестирование на коронавирус начнут проводить в круглосуточном режиме. Это хотят ввести для того, чтобы не было задержек с выдачей результатов тестирования. Проводить процедуру компьютерной томографии легких в первые сутки подъема температуры не стоит, так как она будет неинформативна. Высокая заболеваемость коронавирусом в России будет длиться еще около года. Такое мнение высказал академик РАН Виталий Зверев. Коллективный иммунитет от коронавируса возможен, однако неизвестно, сколько он будет действовать. Такое мнение в беседе с URA.RU выразил иммунолог Георгий Викулов.

Коронавирус в мире

Главная особенность бессимптомных носителей коронавируса заключается в том, что они остаются высоко заразными. Об этом рассказал академик Китайской академии инженерных наук, ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань. Также он заявил, что мнение о естественном появлении антител к коронавирусу является антинаучным, нереалистичным и антигуманным.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зафиксировали очередной рекордный прирост новых случаев заражения COVID-19 в мире за последние сутки. Согласно графику, который опубликован на сайте организации, за сутки было выявлено 628 136 случаев заражения коронавирусом. Это рекордные цифры с момента начала пандемии. В организации посоветовали отложить поездки на время пандемии. Несмотря на это, Россия намерена возобновить авиасообщение с Сейшелами и Эфиопией. Полеты в Эфиопию будут осуществляться по маршруту Москва -Аддис-Абеба три раза в неделю, на Сейшелы по маршруту Москва-Виктория два раза в неделю.

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