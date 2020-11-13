Высокая заболеваемость коронавирусом в России будет длиться еще около года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 14 ноября, — 339-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 249-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных в мире увеличилось на 643 958 достигнув отметки в 53 716 099. Выздороветь удалось уже 37 382 905 пациентам (+289 671). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 308 825 человек (+9 865).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 11 055 668 американцев. Следом идут Индия (8 773 243), Бразилия (5 819 496) и Франция (1 922 504). Россия в этом списке занимает пятую строчку, а среди стран Европы — вторую, с показателем 1 880 551.

Вакцина и лекарство

Эффективность зарегистрированных в России вакцин против коронавируса на высоком уровне , они обеспечивают достаточный уровень защиты человека. Однако, как отметил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, всегда следует учитывать особенности иммунитета каждого отдельного человека. Также министр заявил, что стоимость препаратов «Коронавир», «Авифавир» и «Ареплевир» снижена в четыре раза.

Клинические испытания препарата от COVID-19, разработанной центром Чумакова, ожидается в середине декабря. А американская вакцин а будет доступна в апреле 2021 года. По словам президента США Дональда Трампа, скоро будут выпущены миллионы доз.



Ситуация в России

За последние сутки COVID-19 в России выявлен у 21 983 человек, 411 зараженных умерли. Ситуация с коронавирусом в России остается крайне тяжелой, заявил руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко. По его словам, 75% заболевших находятся на амбулаторном лечении, 25% госпитализированы в стационары. В среднем по стране свободно 18-19% коек, более 30 регионов имеют загрузку коечного фонда на уровне 90%. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом рассказал, что власти не будут вводить массовый карантин в России, потому что система здравоохранения справляется с эпидемией.

Тестирование на коронавирус начнут проводить в круглосуточном режиме. Это хотят ввести для того, чтобы не было задержек с выдачей результатов тестирования. Проводить процедуру компьютерной томографии легких в первые сутки подъема температуры не стоит, так как она будет неинформативна. Высокая заболеваемость коронавирусом в России будет длиться еще около года. Такое мнение высказал академик РАН Виталий Зверев. Коллективный иммунитет от коронавируса возможен, однако неизвестно, сколько он будет действовать. Такое мнение в беседе с URA.RU выразил иммунолог Георгий Викулов.

Коронавирус в мире

Главная особенность бессимптомных носителей коронавируса заключается в том, что они остаются высоко заразными. Об этом рассказал академик Китайской академии инженерных наук, ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань. Также он заявил, что мнение о естественном появлении антител к коронавирусу является антинаучным, нереалистичным и антигуманным.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зафиксировали очередной рекордный прирост новых случаев заражения COVID-19 в мире за последние сутки. Согласно графику, который опубликован на сайте организации, за сутки было выявлено 628 136 случаев заражения коронавирусом. Это рекордные цифры с момента начала пандемии. В организации посоветовали отложить поездки на время пандемии . Несмотря на это, Россия намерена возобновить авиасообщение с Сейшелами и Эфиопией. Полеты в Эфиопию будут осуществляться по маршруту Москва -Аддис-Абеба три раза в неделю, на Сейшелы по маршруту Москва-Виктория два раза в неделю.