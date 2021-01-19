Чаще всего на заседания не являлись депутаты Александр Ремезков, Эрнест Валеев и Павел Завальный Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Среди депутатов, представляющих всю Тюменскую область в Госдуме, чаще всех заседания пропускали Александр Ремезков, Эрнест Валеев и Павел Завальный. Это следует из данных сервиса анализа результатов голосований федерального парламента за 2020 год. Кроме того, по этим сведениям можно понять, кто из народных избранников чаще всего поддерживал законы, а кто нет.

«Данные об участиях в заседаниях. Александр Ремезков (Тюмень, „Справедливая Россия“) — не участвовал в 22 заседаниях (33,8%) из 65, Эрнест Валеев (Тюмень, „Единая Россия“) — в 12 (18,5%), Павел Завальный (ХМАО, „Единая Россия“) — в девяти (13,8%)», — такие данные приводит сервис анализа результатов голосований Госдумы РФ.

В разрезе регионов имена анти-победителей будут выглядеть также — лидерами в этом случае будут Ремезков в Тюмени и Завальный в ХМАО. ЯНАО же в Госдуме представляет один Владимир Пушкарев («Единая Россия») — он пропустил три заседания (4,6%). Всем депутатам URA.RU направило запросы.

Лучшую же дисциплину показали Павел Дорохин (КПРФ, Тюмень), Александр Сидоров («Единая Россия», ХМАО), и Татьяна Гоголева («Единая Россия», ХМАО). Они посетили абсолютно все заседания.

Из данных на сайте Госдумы также можно узнать, как чаще всего депутаты голосовали за законы — поддерживали их или нет. По этому показателю лидеры таковы:

Тюмень : чаще всех голосовал «за» единоросс Николай Брыкин (80,1%), «против» — коммунист Павел Дорохин (5,3%);

: чаще всех голосовал «за» единоросс Николай Брыкин (80,1%), «против» — коммунист Павел Дорохин (5,3%); ХМАО : чаще всех голосовала «за» единоросска Татьяна Гоголева (81,9%), «против» — ЛДПРовец Евгений Марков (1,3%);

: чаще всех голосовала «за» единоросска Татьяна Гоголева (81,9%), «против» — ЛДПРовец Евгений Марков (1,3%); ЯНАО: Владимир Пушкарев голосовал «за» в 77,5%, «против» — 0,6%.