Канье Уэста заподозрили в романе с Ириной Шейк

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Ирина Шейк отдыхала вместе с музыкантом во Франции Фото:

Рэпера Канье Уэста заподозрили в романе с российской моделью Ириной Шейк. Пара вместе отпраздновала день рождения музыканта во Франции.

Канье Уэста и Ирину Шейк заметили на отдыхе во Франции, где рэпер отмечал свой 44 день рождения, сообщает издание TMZ. Весь день музыкант провел в компании российской модели. По словам людей, близких к окружению артиста, между ними возникли романтические отношения.

В январе стало известно о разводе рэпера с актрисой и моделью Ким Кардашьян. Впервые о разрыве с музыкантом девушка сообщила в одном из выпусков реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Светская львица не смогла сдержать эмоций и расплакалась перед камерой, передает «Федеральное агентство новостей». Поклонники звездной пары до сих пор не могут поверить в развод Кардашьян и Уэста. Сама Ирина Шейк в июне прошлого года рассталась с отцом своей дочери Леи, актером Брэдли Купером.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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