Канье Уэста заподозрили в романе с Ириной Шейк

Рэпера Канье Уэста заподозрили в романе с российской моделью Ириной Шейк. Пара вместе отпраздновала день рождения музыканта во Франции.
Канье Уэста и Ирину Шейк заметили на отдыхе во Франции, где рэпер отмечал свой 44 день рождения, сообщает издание TMZ. Весь день музыкант провел в компании российской модели. По словам людей, близких к окружению артиста, между ними возникли романтические отношения.
В январе стало известно о разводе рэпера с актрисой и моделью Ким Кардашьян. Впервые о разрыве с музыкантом девушка сообщила в одном из выпусков реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Светская львица не смогла сдержать эмоций и расплакалась перед камерой, передает «
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